Ariana Grande: Alle Fakten zur heimlichen Hochzeit

Verliebt, verlobt, verheiratet. Sängerin Ariana Grande und Dalton Gomez haben sich das Ja-Wort gegeben und das alles ganz still und heimlich ohne großes Tamtam. Doch was ist alles bekannt über die Hochzeit von Ariana Grande? Ein*e Sprecher*in von Ari hat das Ganze bestätigt, also handelt es sich hier um kein weiteres Gerücht. Doch wann hat die Hochzeit stattgefunden? Diese soll am vergangenen Wochenende in einem kleinen Kreis mit insgesamt zwanzig Gästen stattgefunden haben. Nur die engsten Freunde*Freundinnen und Familienmitglieder waren ein Teil dieses magischen Moments. Arianas Sprecher*in beschäftigte: „Es war keine traditionelle Hochzeit, es war eine kleine Zeremonie in ihrem Zuhause. Der ganze Raum war happy und voller Liebe!“ Wow, was für eine süße Idee. Herzlichen Glückwunsch an das frischgebackene Ehepaar! 🥰

Ariana Grande und Dalton Gomez Lovestory

Nach einigen misslungenen Beziehungen scheint Ariana Grande nun ihr Gegenstück gefunden zu haben. Das erste Mal in der Öffentlichkeit wurden Ari und Dalton Gomez im Februar zu einem zuckersüßen Valentinstag-Rendezvous gesehen. Die beiden haben nicht viel über ihre Beziehung auf Social-Media gepostet, erst als das "Stuck with U" Musikvideo im Mai 2020 online ging, zeigten sich die beiden Lovebirds gewollt zusammen und bestätigten somit ihre Beziehung. Im Dezember 2020 stellte Dalton seiner Ariana dann die Fragen aller Fragen und fünf Monaten später sind sie bereits verheiratet. Wenn man sich sicher ist, dann kann es auch ganz schnell gehen. 😊

