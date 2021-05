Ariana Grande: Alles über ihren Verlobten und die anstehende Hochzeit

Die US-amerikanische Sängerin hat endlich ihren richtigen Match gefunden! Mittlerweile ist sie sogar verlobt. Wir freuen uns für sie! Doch wer ist überhaupt ihr Geliebter und was ist bereits über deren Hochzeit bekannt?

Ariana Grande: Das ist ihr Verlobter

Die US-amerikanische Sängerin hat uns ihren Freund lange geheim gehalten. Doch auf Instagram bekommen wir ihn jetzt bereits des Öfteren mal zu Gesicht. Es handelt sich um Dalton Gomez. Auch wenn die Beziehung nach wie vor weitestgehend privat gehalten wird, steht nun wohl eine Hochzeit an! Doch wer ist eigentlich der Mann, der Ariana Grade das Herz gestohlen hat? Dalton Gomez ist bekannt als Immobilienmakler in Los Angeles. Aber nicht nur irgendein Immobilienmakler – mit seinen jungen 25-Jahren hat er es schon weit geschafft. Bereits seit fünf Jahren arbeitet er für die Firma Aaron Kirman, welche nur millionenschwere Villen verkaufen. Und ja, richtig gelesen! Aris Verlobter ist sogar zwei Jahre jünger als die Sängerin, aber das Alter spielt bekanntlich ja auch keine Rolle 😉 Bei den beiden scheint es auf jeden Fall auch zu funktionieren, denn sie sind schon länger zusammen, als man denkt. Manchen ist es vielleicht aufgefallen: Dalton Gomez hatte schon einen Auftritt im Musikvideo „Stuck with U“ von Justin Bieber und Ariana Grande.

Ariana Grande: Alles über die geplante Hochzeit

Bei den beiden Turteltäubchen Ari und ihrem Verlobter Dalton Gomez steht die Hochzeitsplanung bevor. Welchen Tag wir uns dafür jedoch genau freihalten sollten, ist leider nicht bekannt. Man vermutet allerdings, dass die Hochzeit im Frühsommer stattfinden wird. Macht euch also schon mal auf das Läuten der Hochzeitsglocken bereit! 😍Aufgrund der Pandemie könnte diese Feierlichkeit nach heutigem Stand nur leider nicht im großen Rahmen stattfinden – für Ari und Dalton aber vielleicht genau richtig?! Da bleibt aber auch noch die Frage offen, wo die Hochzeit stattfinden wird? Die Sängerin hat sich im Juni letzten Jahres ein Haus in den Hollywood Hills für sich und ihren „Mann“ gekauft – vielleicht wird das auch der Veranstaltungsort? Wir sind gespannt!

