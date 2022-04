André Lamoglia: 10 Fakten über den “Élite“-Star

Habt ihr euch auch gefragt, wer der gutaussehende Typ hinter Iván Caravalho in „Élite“-Staffel 5 ist und wie er im echten Leben tickt? Wir haben Darsteller André Lamoglia für euch genauer unter die Lupe genommen...

André Lamoglia: Geburtstag & Sternzeichen

Der „Élite“-Star wurde am 04.08.1997 geboren – ist also Löwe. Personen mit diesem Sternzeichen sind charismatisch, optimistisch, selbstbewusst und extrovertiert, stehen gerne im Mittelpunkt und wollen das Leben in vollen Zügen genießen. Davon trifft doch vieles auf den „Élite“-Charakter Iván zu, oder? Charismatisch, selbstbewusst und extrovertiert ist er definitiv. Sein Leben genießt er auch, fliegt u.a. mit Isadona & Co. spontan nach Ibiza und feiert ausgiebig. Also entweder spielt André Lamoglia die Rolle mehr als sehr gut, oder er ist ein echter Löwe! 🦁

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

Nationalität des „Élite“-Stars

Habt ihr das Temperament von Iván Caravalho in „Élite“ bemerkt? Dahinter stecken die brasilianischen Wurzeln von Schauspieler André Lamoglia – der in Rio de Janeiro geboren wurde und dort auch aufwuchs.

André Lamoglia: Social Media-Profile

Seinen Körper präsentiert der Brasilianer nicht nur in „Élite“ gerne – auch auf seinem Instagram-Profil @andrelamoglia zeigt er sich seinen Follower*innen des Öfteren mal oben ohne. Die meisten Bilder sind bei strahlendem Sonnenschein und am Wasser aufgenommen. Aber auch Pics hinter den Kulissen von "Élite" teilt der Star öfter mal. Auf TikTok ist André ebenfalls aktiv (@andrelamogliaagra) und teilt lustige Clips mit seinen "Élite"-Kolleg*innen.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Hobbys des “Élite”-Stars

Eines steht fest: André Lamoglia ist eine Wasserratte. Egal ob beim Schwimmen, Schnorcheln, Surfen oder von der Klippe springen – immer wieder teilt der Schauspieler auf Instagram (oberkörperfreie) Wasser-Bilder mit seinen Fans. Weitere Hobbys: Skateboard fahren, Fußball, Gitarre spielen und singen.

André Lamoglia liebt es, zu reisen

Und auf seinen Reisen wird er oft von seiner Familie oder Freund*innen begleitet. Wusstet ihr, dass der "Élite"-Star einen erfolgreichen (älteren) Bruder hat? Victor Lamoglia ist ebenfalls Schauspieler. An einem Ort blieb André übrigens länger als nur ein paar Tage oder Wochen: in Kalifornien. Dort studierte er nämlich Englisch und Schauspiel.

_____

DAS HAT ANDERE INTERESSIERT:

______

So wurde André Lamoglia berühmt

In der „Élite“-Welt ist er neu – im Schauspiel jedoch keineswegs. André Lamoglia trat in verschiedenen erfolgreichen TV-Shows in Brasilien auf und wurde so bekannt. Am bekanntesten ist er für seine Rollen beim Disney Channel Brazil. Dort sah man ihn mehrere Jahre in der Kinderhow „Juacas“ als Rafael Santos Moreira und in „Bia“ als Luan (übrigens singt der „Élite“-Star dort sogar im Soundtrack!). Darüber hinaus hat er in mehreren Filmen mitgespielt, z.B. „El Traidor“ und „De Novo, Não“. Seine erste Hauptrolle in einer Netflix-Serie spielt er nun aber in „Élite“.

Seine Rolle in „Élite“-Staffel 5

Der Brasilianer gehört seit Staffel 5 zur Madrider Elite. Als Iván sorgt er schon nach kürzester Zeit für ordentlich Aufruhe – verdreht gleich mehreren Schüler*innen der Las Encinas den Kopf. Habt ihr mitgezählt, wie viele Personen er allein in diesen acht Folgen der 5. Staffel küsst? Rebeka, Ari, Isadora, Samu, Patrick… Zu Letzterem fühlt Iván eine ganz besondere Anziehungskraft – die hoffentlich in „Élite“-Staffel 6 noch vertieft wird.

Du hast die 5. Staffel "Élite" noch nicht gesehen? Hier kommt der Trailer:

„Élite“-Freunde in real life

Die engste Beziehung hat Iván in „Élite“ mit Patrick – wie passend, dass die beiden Schauspieler dahinter, André Lamoglia und Manu Ríos, auch im echten Leben Freunde sind. Neben gemeinsamen Fotos und Videos auf Instagram und TikTok loben sich die beiden immer wieder in Interviews.

Sexualität und Beziehungsstatus von André Lamoglia

Iván ist sich in der 5. Staffel „Élite“ nicht sicher, wie es um seine Sexualität steht. Er behauptet nicht schwul zu sein, hat aber eine ganz besondere Verbindung mit Patrick – und schläft schließlich mit diesem. Auch das Ende lässt vermuten, dass sich Iván und Patrick in „Élite“ Staffel 6 wieder näherkommen – vielleicht sogar ein Paar werden. Und wie steht´s um André Lamoglia? Der hat sich bislang nicht öffentlich zu seiner Sexualität geäußert. Vor einigen Wochen postete er ein Bild auf Instagram, das zwei Personen küssend in einem Boot zeigt. Aber ist das wirklich der "Élite"-Star? Die Haare wirken eigentlich zu lang – und auch, dass er die andere Person auf dem Foto nicht markiert hat, ist untypisch für ihn. Vielleicht hat er es aber mit Absicht nicht getan...

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Das Vermögen des „Élite“-Stars

Berichten zufolge soll Netflix neuen Schauspieler*innen rund 30.000 US-Dollar pro Folge zahlen – das wären bei André Lamoglia nach nur einer Staffel „Élite“ mit 8 Folgen dann mal eben über 220.500 Euro. Der 24-Jährige soll im April 2022 ein Nettovermögen von über 400.000 $ haben.

*Affiliate Link

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->