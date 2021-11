"Élite" Staffel 6: Ausblick und Infos!

Das war mal eine riesige Überraschung: Nicht nur haben die Macher*innen der Hit-Serie „Élite“ auf ihrem Instagram-Account neue Mini-Serien beliebter Figuren angekündigt, sondern gleich obendrein noch eine Staffel 6 der beliebten Netflix-Show. 😍 Wir sind hyped! Für alle Fans haben wir die kompletten Infos zum Start, dem Cast und der Handlung schon einmal zusammengefasst.

Wann kommt Staffel 6 von „Élite“?

Die fünfte Staffel ist noch nicht einmal komplett angelaufen, da ließ Netflix die Bombe am 28. Oktober auf Instagram platzen: Es wird garantiert eine sechste Staffel von „Élite“ geben! Wir wissen mit Sicherheit, dass über die zweite Hälfte vom Dezember Mini-Folgen mit verschiedenen Figuren in der Hauptrolle veröffentlicht werden, nämlich:

15. Dezember – Phillipe, Caye und Felipe

20. Dezember – Samuel und Omar

23. Dezember – Patrick

Aktuell geht man davon aus, dass „Élite“ Staffel 5 2022 herauskommen wird – also können wir damit rechnen, dass wir Staffel 6 bereits im darauffolgenden Jahr sehen werden! Allerdings könnte es sogar früher so weit sein, schließlich wurde die neue Staffel bereits jetzt angekündigt – mit etwas Glück dürfen wir uns vielleicht sogar über 2 Staffeln im nächsten Jahr freuen! Da hängt es sehr davon ab, wann genau die fünfte Staffel auf Netflix erscheinen wird.

Wer wird in „Élite“ Staffel 6 mitspielen?

Wen wir in der sechsten Staffel von „Élite“ sehen werden, können wir aktuell noch nicht vorhersagen – schließlich kommt es auch sehr darauf an, wer die fünfte Staffel überleben wird! Gerade einmal zwei Figuren haben es seit der ersten Staffel geschafft, immer dabei zu sein, nämlich Samul (Itzan Escamilla) und Omar (Omar Shana). Wir können davon ausgehen, dass die fünfte Staffel ihre letzte sein wird und sie ihren Abschluss im Laufe der Folgen machen werden. Es kann auch gut sein, dass Rebe (Claudia Salas) und Caye (Georgina Amorós) die Serie nach der fünften Staffel verlassen werden. Unklar ist die Zukunft für Patrick (Manu Rios), Ari (Carla Díaz), Mencía (Martina Cariddi) und Philippe (Pol Granch). Die neuen Figuren haben noch die größte Chance, auch in Staffel 6 von „Élite“ am Start zu sein:

Sofia (Valentina Zenere)

Gonzalo (André Lamoglia)

Eric (Adam Nourou)

Worum wird es in der sechsten Staffel von „Élite“ gehen?

Die Handlung der neuen „Élite“-Staffel ist bisher vollkommen unbekannt – schließlich ist die fünfte Staffel noch nicht einmal veröffentlicht! Die werden wir uns SEHR genau anschauen, um etwaige Andeutungen für die Zukunft der Serie in der neuen Staffel zu entdecken. Wir können aber davon ausgehen, dass Cliquen, Chaos und kriminelle Aktivitäten den Kern der Handlung ausmachen werden. 😉 Sobald Netflix irgendwelche Infos streuen wird, werden wir es natürlich für euch gleich zusammenfassen! Sobald ein Trailer für Staffel 6 online gestellt wird, wirst du den natürlich auch hier finden, versprochen. 😊

