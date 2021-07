"Élite" Staffel 5 ganz offiziell ohne IHN!

„Élite“ Staffel 5 wird ohne eine beliebte Hauptfigur auskommen müssen! Nachdem Staffel 4 gerade erst veröffentlicht wurde und wir schon dem Starttermin der neuen Staffel entgegenfiebern, erreichte uns die traurige Nachricht, dass Miguel Bernardaeu, der in der Serie Guzmán spielt, die Show verlassen wird. 🥺 Diese Entwicklung ist nicht unbedingt überraschend, wenn wir uns den Handlungsverlauf der vierten „Élite“-Staffel anschauen, trifft uns als Fans allerdings trotzdem ziemlich hart. Wie geht es nun mit seiner Figur weiter? Und was bedeutet das für Ander (Arón Piper)?

Warum Guzmán aus der Serie aussteigt

Achtung, ab hier SPOILER für die aktuelle Staffel 4! Am Ende der vierten Staffel machen sich Guzmán und Ander auf Reise, um den Intrigen und den Dramen der Privatschule den Rücken zu kehren. SPOILER Ende! Nun ergibt es nur Sinn, dass Bernardaeus Figur damit auch die Serie verlässt. Das bestätigte der Schauspieler nun selbst in einem Post auf dem offiziellen „Élite“-Instagram. In dem Video verabschiedet sich der Star von seinen Fans: „Hey, hier spricht Miguel Bernardeau und von allen, die das Finale der vierten ‚Élite‘-Staffel schon gesehen haben, wollte ich mich verabschieden und eine dicke Umarmung schicken.“ 🥺 Er bedankt sich im Video bei dem gesamten Team und betont, wie schön seine Zeit am Set der Netflix-Serie war. „Danke auch vor allen an Guzmán, der mich gelehrt hat, dass es niemals zu spät ist, sich zum Guten zu verändern.“ 💖 Unsere Herzen schmerzen, allerdings geben wir die Hoffnung nicht auf, dass wir Guzmán noch einmal wiedersehen! Immerhin kehrten für die Mini-Serien von Élite bereits Stars zurück, die die Serie eigentlich schon verlassen hatten.

Was bedeutet das für Ander?

Okay, es ist offiziell, dass wir von Guzmán (fürs erste) nichts mehr sehen werden, aber was wird dann aus Ander, der ja mit ihm auf Reisen gegangen ist? Zwar fehlt von Schauspieler Arón Piper bisher ein offizielles Statement, aber auch hier deuten viele Zeichen darauf hin, dass wir uns auch von Ander verabschieden müssen. Immerhin ist seine Situation genau wie die von Guzmán, also müssen wir davon ausgehen, dass auch er nicht zurückkehren wird. Es wird also spannend bleiben, wie es mit Omar dann weitergehen wird, wenn Ander wirklich keine Rolle mehr in der Netflix-Show spielen wird. Wir sind schon sehr neugierig, wie es mit unserer liebsten Netflix-Serie weitergehen wird und halten euch auf dem Laufenden!

