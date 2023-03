Wann kann ich schwanger werden?

Nur wenn der Junge mit seinem Penis direkt an oder in der Scheide war – es also zum Geschlechtsverkehr gekommen ist. Ansonsten geht das Risiko gegen null. Selbst wenn beide nackt baden und der Junge einen Orgasmus kriegt, gelangen die Samenzellen nicht in die Vagina des Mädchens. Dazu sterben sie viel zu schnell ab. Außerdem können sie nicht gezielt auf das Mädchen zuschwimmen. Wenn ihr in der Badewanne Sex habt, müsst ihr wie beim Petting aufpassen – auch mit den Fingern kann Sperma in die Scheide gelangen. Und beim Geschlechtsverkehr kann man ohne Verhütung immer schwanger werden!