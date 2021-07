Todestag von Cameron Boyce: Vater rührt Fans mit Video zu Tränen

Vater erinnert in emotionalem Video an den Todestag von Cameron Boyce

Der 6. Juli ist für viele Menschen ein sehr trauriger Tag, denn es ist der Todestag von "Descendants"-Star Cameron Boyce. Im Jahr 2019 reagierten viele Stars geschockt auf seinen plötzlichen Tod und trauerten mit der Familie. Schon zu seinem ersten Todestag erinnerten Freunde an den beliebten Disney-Star. Zu seinem zweiten Todestag meldet sich jetzt der Vater von Cameron Boyce und rührt Fans in einem emotionalen Video auf Instagram zu Tränen. "Ich nenne diesen Tag nicht gerne einen Jahrestag. Für mich ist ein Jahrestag etwas Schönes. Und ganz offensichtlich ist heute ganz, ganz furchtbar. Es ist kein guter Tag für mich", gesteht Vater Victor ehrlich, "Jeder Tag ohne Cameron ist kein guter Tag für mich. Also macht es eigentlich keinen Unterschied, ob es heute, morgen oder gestern ist. Es ist immer ein schlechter Tag." Wir können uns nur ausmalen, wie schlimm und traumatisierend, dieses Erlebnis für den Vater sein muss. Doch es gibt eine Sache, die ihm immer wieder Kraft schenkt …

Stars, die viel zu jung verstorben sind

Cameron Boyce: Vater rührt Fans mit Danksagung zu Tränen

Am Todestag von Cameron Boyce richtet sich Vater Victor an ein paar ganz besondere Menschen: die Fans seines Sohnes. "Ich möchte mich bei euch allen bedanken, denn seit Cameron verstorben ist, bekommen wir so viel Support und Liebe von allen Fans, der ganzen Familie auf der ganzen Welt. Es ist total verrückt für mich, da ich nur ein normaler Typ bin und aus irgendeinem Grund, einem Wunder, überschreitet mein Sohn das alles. Er wurde zu dieser Kraft, die für mich unbegreiflich ist und auch für viele andere." Man merkt richtig, wie stolz er auf den "Descendants"-Star ist. "Er wird noch immer geliebt und ich glaube wirklich, dass wir sehr glücklich sein können, so viel Liebe und Support zu bekommen, auch wenn unser Verlust gigantisch war. Ich kann euch gar nicht genug danken", gesteht Victor weiter. Alleine beim Schreiben haben wir schon wieder ein paar Tränen verdrückt. Auch Fans schreiben in den Kommentaren viele emotionale Worte an die Familie. Er wird sicher nie vergessen. Aktuell steht übrigens das letzte Film-Projekt von Cameron Boyce in den Startlöchern, welches noch diesen Herbst in Amerika starten soll.

