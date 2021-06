"Descendants"-Star Cameron Boyce: Letztes Film-Projekt steht in den Startlöchern

Cameron Boyce letzter Film kommt ins Kino

Bevor der talentierte "Descendants"-Star im Juli 2019 verstarb, arbeitete Cameron Boyce an einigen Film- und Serien-Projekten. Anfang des Jahres wurde die Thriller-Serie "Paradise City" mit Cameron auf Amazon Prime online gestellt. Nun folgt sein allerletzter Movie mit dem Titel "Runt". Was ist die Handlung des Films? "Runt" folgt dem Leben von Cal (Boyce), einem Teenager, der in der Schule von einer Clique gemobbt wird und daher immer gefühlskalter wird. Cal ist auch an Gabriella (Brianna Hildebrand) interessiert, wird aber von ihrem Freund Vic (Aramis Knight) immer wieder verarscht und ausgelacht. Der Film zeigt auf, was passiert, wenn Erwachsene bei Mobbing nicht eingreifen und wenn einem in einer so furchtbaren Situation nicht geholfen wird. Cameron Boyce Eltern sind auf ihren verstorbenen Sohn für diese Rolle besonders stolz. Sie gaben dazu ein Statement ab: „Dieser Film ist sehr wichtig, die Message dahinter ist bedeutungsvoll. Cameron war unglaublich stolz auf den Film und wir glauben, dass seine Arbeit bei seinen Fans weltweit gut ankommen wird!“ Ein genaues Release-Datum von "Runt" wurde noch nicht gedroppt, aber der Movie soll im Herbst 2021 in die Kinos kommen und wahrscheinlich dann auch zum Streamen verfügbar sein.

Cameron Boyce verstarb viel zu früh

Vor wenigen Tagen wäre der "Descendants"-Star Cameron Boyce 22 Jahre alt geworden. Anlässlich Camerons Geburtstags haben viele seiner Freunde, Kollegen und seine Fans sweete Worte und Erinnerungen gepostet. In den Herzen seiner Liebsten wird Cameron niemals vergessen werden. ❤️

