Cameron Dallas: Der Druck machte ihn krank!

Er ist ein Entertainer wie er im Buche steht. Cameron Dallas arbeitet nicht nur seit Jahren als Model, Schauspieler und Sänger, auch als Webstar begeistert er Millionen von Fans. Angefangen hat er 2016 mit der App Vine (damals 9 Millionen Follower) und heute besitzt der 25-Jährige unglaubliche 21,5 Millionen Follower (Stand: 08.05.2020) auf Instagram. Mit seinen Abonnenten teilt Cameron Dallas viel Privates. Andere Stars schweigen über ihre Probleme und Ängste, aber Cameron spricht offen und ehrlich darüber. Der Amerikaner war früh ein Teil des großen Show-Business und steht man erst einmal in der Öffentlichkeit, beobachten und beurteilen Menschen die Stars in jedem Moment. Dieser massive Druck belastete den "Expelled"-Schauspieler sehr. Cameron Dallas betäubte seine Ängste mit Drogen und Alkohol und wurde abhängig. Als er merkte, er schafft es alleine nicht mehr aus diesem Teufelskreis, suchte sich Cameron professionelle Hilfe. Heute ist er ein Jahr clean und nüchtern und kann wirklich stolz auf sich sein! 🎊

Cameron Dallas: Glücklich, dass er clean und nüchtern ist

Cameron Dallas scheint mehr als happy zu sein und das steht ihm richtig gut. Auch seine Schwester gratulierte ihm, mit einem Instagram-Post, zu seiner einjährigen Abstinenz. Seit ihrer Kindheit haben Cameron und seine Schwester eine enge Beziehung. Cameron Dallas hat seine Schwester bei ihrer Hochzeit sogar zum Altar geführt. Und auch einige seiner Fans haben in einem selbstproduzierten Video nur gute Wörter für Cameron übrig. „Wow, heute bist du ein Jahr abstinent. Cameron, wir sind so stolz auf dich! Du kannst so stolz auf dich sein. Das ist eine tolle Leistung. Wir glauben weiterhin an dich!“, so seine Follower. Was für eine zuckersüße Geste, die Cameron Dallas sicher zutiefst schätzt und ihm ein gutes Gefühl gibt. Hier findest du das komplette Fan-Video. 😊 ⤵️

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!