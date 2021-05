"Disney"-Star Dove Cameron outet sich als queer!

Dove Cameron spricht ganz offen über ihre Sexualität

Immer mehr Stars trauen sich, über ihr wahres "Ich" zu sprechen. Erst kürzlich outete sich ein "High School Musical"-Star als queer und jetzt zieht auch Dove Cameron nach. "Ich habe meine Sexualität in den letzten Jahren immer wieder angedeutet, aber hatte Angst es vor allen Menschen auszusprechen", erzählt der "Descendants"-Star im Interview mit "Gay Times", "Ich war mir nie unsicher über meine Gefühle. Es fühlte sich nur wie etwas an, worüber ich nicht sprechen kann." Leider geht es so vielen anderen jungen Leuten so. Dabei sollten wir das Thema Sexualität endgültig von unserer Tabu-Liste streichen. In einem Instagram-Live-Video vor einem Jahr outete sich die Sängerin als bisexuell, heute korrigiert sie diese Aussage: Dove Cameron ist offiziell queer. 🏳️‍🌈

Disney: Dove Cameron outet sich als queer

"Ich bin keine Label-Person, aber ich würde sagen, dass ich queer bin und das vermutlich der korrekteste Weg ist, mich zu repräsentieren", erklärt Dove Cameron weiter im Interview, "In dem Prozess meines Coming-Outs ging es mir mehr darum, wer ich bin und weniger darum, wen ich date oder mit wem ich schlafe. Ich habe mich dazu entschieden, mich selbst zu lieben, jeden Tag die Person zu sein, die ich bin und mich nicht jeden Tag zu verstellen, je nachdem in welchem Raum ich bin. Ich will mich nicht dafür entschuldigen, wer ich bin." Und mit dieser Entscheidung hat der "Descendants"-Star vollkommen recht! Wir finden es mega cool, dass die Schauspielerin heute so offen über ihre Sexualität spricht und können es kaum erwarten, sie hoffentlich bald als Hauptrolle in der neuen "Powerpuff Girls"-Serie zu sehen.

