Cameron Boyce: Neues Projekt vor seinem Tod

Letzten Sommer erreiche uns alle eine Schock-Nachricht: Cameron Boyce ist verstorben. Viele Stars reagierten extrem emotional auf seinem plötzlichen Tod und auch Fans trauerten auf der ganzen Welt. Sogar die Premiere von "Descendants 3" wurde wegen des Todes von Cameron Boyce abgesagt. Dieses Jahr soll jedoch noch eine neue Serie mit dem Schauspieler erscheinen, an der er noch vor seinem Tod gearbeitet hat.

Seine letzte Serie: Cameron Boyce in Paradise City zu sehen

Noch dieses Jahr soll die neue Serie "Paradise City" starten. Es ist ein Spin-Off des berühmten Films "American Satan" aus dem Jahr 2017. Die erste Staffel wird acht Folgen haben, die im Schnitt ca. 40 Minuten dauern. In der Serie wird es um das Leben einer Band gehen. Cameron Boyce spielt dort die Rolle des Simon Ostergaard. Auf dem Instagram-Profil der Serie heißt es: Er ist Frontmann von 'The Flux' und ein inspirierender Komponist der Musikindustrie." Das passt zu dem talentierten Schauspieler. Außerdem wird dort auch sein "Descendants"-Kollege Booboo Stewart zu sehen sein, so wie auch Bella Thorne. Wann genau die Serie erscheint ist bisher noch nicht bekannt.

Kurz nach dem Tod von Cameron schrieb der Regisseur der Show, Ash Asvildsen: "Cameron Boyce war wirklich eine magische Seele, wie ich sie noch nie zuvor auf dieser Welt getroffen habe. Es ist sehr selten, dass jemand mit nur 20 Jahren so viel erreicht und auch so viele besondere Talente hat. Er konnte singen, tanzen, schauspielern und das alles mit Bravour." So schön gesagt! In seiner Kunst und in unseren Herzen wird er immer weiterleben.

