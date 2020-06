Space Buns (zwei Mini-Dutts links und rechts auf dem Kopf) sind eine typische 90er-Jahre-Frisur und aktuell wieder super trendy! Kein Wunder, schließlich sehen Space Buns mega cool aus und sorgen für einen extravaganten Look! Ein Beauty-Hack auf YouTube verrät deshalb, wie man sich – angeblich – super easy und ohne größere Hilfsmittel wie Duttkissen oder andere Tools angesagte Space Buns zaubern kann! Wie das funktionieren soll? Zuerst soll man die Haare in zwei Partien unterteilen und sich mit Haargummis zwei hohe Zöpfe machen. Nun soll man um das Ende der Zöpfe jeweils einen weiteren Haargummi binden. Als nächstes soll man die Zöpfe nach oben aufrollen. Am Haaransatz angelangt, soll man die entstandenen „Röllchen“ jeweils zu einem Dutt drapieren und im letzten Schritt mit Haarklammern feststecken. Et voilà, schon sollen die niedlichen Space Buns fertig sein! Wir haben den Hair-Hack für dich getestet. Ob unser Selbstversuch erfolgreich war, siehst du in unserem Video. Viel Spaß!

