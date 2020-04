Auf der Suche nach cleveren, coolen Beauty-Hacks sind wir mal wieder auf einen extrem vielversprechenden Hack gestoßen, der vor allem für den Sommer nach einem echten Beauty-Träumchen klingt. Etwas Aloe Vera Gel, Wasser und eine leere Sprühkopf-Flasche sollen ausreichen, um eine Mischung zu kreieren, die gewöhnliches Make-up im Handumdrehen wasserfest macht. Laut des Hacks soll man dazu einen großen Klecks Aloe Vera Gel in die leere Flasche geben und diese mit Wasser bis obenhin auffüllen. Anschließend soll man die Flasche gut schütteln, bis sich beide Substanzen miteinander vermengt haben. Zu guter Letzt soll man die Mischung sanft auf das Gesicht aufsprühen und abwarten, bis das Gesicht vollständig getrocknet ist. Angeblich – so wird es auch im Video vorgemacht – kann man sein Gesicht nun vollständig in Wasser tauchen, ohne sich dabei das Make-up zu ruinieren. Ob „normales“ Make-up mit Hilfe der einfachen Mischung wirklich bombenfest hält und kein bisschen verschmiert? Wir waren skeptisch und haben den Beauty-Hack deshalb kurzerhand selbst getestet. Was dabei herausgekommen ist, siehst du im Video.

