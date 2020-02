Lidstrich ziehen mit Buntstiften: Wir testen den Hack

Lidstriche in Knallfarben zählen zu den Beauty-Trends 2020. Ein Hack auf YouTube behauptet, dass man für einen knalligen Lidstrich ausschließlich herkömmliche Buntstifte benötigt. Diese soll man für etwa zwei bis drei Minuten mit der Spitze voraus in einem Wasserglas mit warmem Wasser einweichen. Danach soll es möglich sein, anstelle eines Kajals oder Eyeliners einen Buntstift dafür zu verwenden, eine perfekt geschwungene Linie am oberen Wimpernkranz entlang zu ziehen. Klingt erstmal super easy. Ob der Beauty-Hack auch in der Realität ganz einfach umsetzbar ist? Wir waren zunnächst skeptisch und haben den Hack kurzerhand einem Reality-Check unterzogen. Das Ergebnis seht ihr im Video.

Mehr zum Thema