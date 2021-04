Sophie Turner: DAS denkt sie über Taylor Swifts Song

Sophie Turner, Taylor Swift, Joe Jonas: Ihre Beziehung

Lang ist’s her: Taylor Swift und Joe Jonas waren vor 13 Jahren mal ein Paar. Damals endete die Beziehung mit viel Drama. Erst im Februar gestand Taylor, dass sie sich für ihr Verhalten damals schämt. Joe hatte mit ihr am Telefon Schluss gemacht und Taylor lästerte in einer Talk Show darüber ab. 😱 Es folgten Songs sowohl von Taylor („Forever and Always“) als auch von den Jonas Brothers („Much Better“) übereinander. Mittlerweile ist Joe Jonas mit der Schauspielerin Sophie Turner glücklich verheiratet. Im letzten Jahr sind sie sogar Eltern geworden. 🥰

Sophie Turners Kommentar zu Taylor Swifts Song

Taylor Swift veröffentlicht die alten Songs ihres Albums „Fearless“ neu. Aber das ist nicht alles: neben Songs wie „Love Story“, die wir bereits kennen, veröffentlicht Taylor Lieder, die sie 2008 nie rausgebracht hat. Gestern droppte sie „Mr. Perfectly Fine“ – und Fans sind sich sicher: der Song ist über Joe Jonas. Im Internet häufen sich lustige Tweets wie diese hier 😅

Doch wie reagiert Joes Frau Sophie Turner? Sie teilt den Song in ihrer Instagram-Story mit den Worten „Es ist nicht NICHT ein Hit“ 😄. Mega cool – findet auch Taylor Swift. Sie repostet die Story und schreibt dazu „Ich knie für immer nieder vor der Königin des Nordens“. Eine Anspielung auf Sophie Turners „Game of Thrones“ Charakter – witzig! 😄 Schön zu sehen, wie sich die beiden Frauen supporten 💪🏼💞 und die Vergangenheit mir Humor nehmen.

