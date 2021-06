"Riverdale": Sind Camila Mendes und Charles Melton wieder ein Paar?

Camila Mendes und Charles Melton: Erste Fotos nach Trennung der "Riverdale"-Stars

Camila Mendes und Charles Melton wissen, wie man "Riverdale"-Fans glücklich macht. Die beiden Schauspieler wurden am Wochenende zusammen gesichtet, wie sie ein Restaurant verlassen haben! Es ist das erste Mal, dass die beiden in der Öffentlichkeit zusammen fotografiert wurden, seit ihrer Trennung! Vor über drei Jahren verliebten sich Camila Mendes und Charles Melton ineinander. Im Dezember 2019 trennten sich die "Riverdale"-Stars, aber keiner der beiden äußerte sich zu der Situation oder den Umständen. In 2020 datete die "Veronica Lodge"-Darstellerin Grayson Vaughan für knapp ein Jahr. Diesen März wurde die Trennung von Camila Mendes öffentlich, schuld sei angeblich "Riverdale" und die damit einhergehende Fernbeziehung. Nachdem Camila jetzt wieder mit Charles gesehen wurde, machen sich Fans große Hoffnungen, dass die "Riverdale"-Stars wieder ein Paar sind …

"Riverdale": 10 krasse Sprüche von Veronica

Sind "Riverdale"-Stars Camila Mendes und Charles Melton wieder zusammen?

Am Freitag waren Camila Mendes und Charles Melton zusammen mit Co-Star Cole Sprouse, seinem Zwillingsbruder Dylan und Model Stella Maxwell in einem französischen Restaurant namens "La Poubelle Bistro" in Los Angeles zum Essen verabredet. Camila und Charles tauchten im Partnerlook in einem gelben Oberteil auf. Die britische Daily Mail hat sogar Fotos, auf denen Charles Melton seinen Arm um Camila Mendes gelegt hat, als die beiden nach dem Dinner zusammen zu seinem Auto gegangen sind. Den Abend starteten die beiden in einem anderen Outfit in dem exklusiven Lokal "San Vicente Bungalows" in West Hollywood. Klingt nach einem ziemlich perfekten Abend! In letzter Zeit wurden die "Riverdale"-Stars immer öfter zusammen gesehen. Nach Drehschluss waren sie sogar mit dem restlichen Cast im Urlaub. Sind Camila Mendes und Charles Melton wieder ein Paar oder nur gute Freunde? Um das herauszufinden, müssen wir wohl auf ein offizielles Statement warten, aber: ES WÄRE SO ROMANTISCH! 🥺

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->