"Peaky Blinders"-Macher: Neue Serie nach Staffel 6

"Peaky Blinders"-Macher kündigt neue Serien nach Staffel 6 und dem Film an!

"Peaky Blinders" bekommt eine neue Serie! Zumindest, wenn es nach dem Show-Macher Steven Knight geht – was die halbe Miete ist!

Aktuell warten Fans noch gebannt auf den Start von "Peaky Blinders" Staffel 6, was auch der letzte Teil der beliebten Serie sein soll. Schauspieler Cillian Murphy hat auch bereits verraten, dass die dunklen Zeiten gerade erst begonnen haben und nur noch schlimmer werden. Gleichzeitig wurde bereits verraten, dass nach Staffel 6 ein neuer Film kommen soll! Die Dreharbeiten für den "Peaky Blinders"-Film sollen zwar erst 2023 starten, doch schon jetzt hat Steven Knight verraten, dass daraus viele neue Serien aka Spin-Offs entstehen werden! "Je nachdem, wie sich die Film-Struktur ergibt, werden wir einige Spin-Offs in Bewegung setzen, die Teil dieses Universums sein werden."

"Peaky Blinders" Spin-Off: Das könnte in den neuen Serien passieren

In Zukunft erwarten uns also noch einige Serien aus dem "Peaky Blinders"-Universum. "Ich nenne es, das Ende vom Anfang", verspricht Serien-Macher Steven Knight und setzt damit große Versprechungen! Immerhin kündigt er mit seinen Worten gleich mehrere Spin-Offs an.

Was genau der Inhalt dieser neuen "Peaky Blinders"-Serien sein wird, ist jedoch noch unklar. Sehr wahrscheinlich ist, dass in dem Spin-Off andere Charaktere in den Vordergrund rücken werden. In der Serie gibt es viele Rollen, die noch Potenzial für große Geschichten hätten. Fans vermuten, dass es zum Beispiel Grace Shelby (Annabelle Wallis) oder Alfie Solomons (Tom Hardy) sein könnte. Das sind jedoch nur Spekulationen, es könnte natürlich auch ein ganz neuer Charakter sein, den wir erst im Film kennenlernen. Was auch immer passiert: Wir können uns nicht nur auf einen neuen Film, sondern auch auf neue "Peaky Blinders"-Serien freuen, was uns für die nächsten Jahre beruhigt. Danke, Steven Knight!

