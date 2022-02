Netflix „Archive 81“ Staffel 2: Ausblick und Start

„Archive 81“: bisheriger Erfolg

Bisher konnte die erste Staffel der Horror-Serie „Archive 81“ Zuschauer*innen mit starken Nerven überzeugen. Die Kritiken fallen überwiegend positiv aus und die Serie konnte nach dem Release im Januar 2022 die Streaming-Charts von Netflix stürmen. Allerdings ist der Erfolg KEIN Garant für eine 2. Staffel!

Staffel 2 nicht bestätigt

Eine neue Serie wie „Archive 81“ muss sich erst mal beim Publikum beweisen. In den seltensten Fällen gibt es zum Start der ersten Folgen schon ein Versprechen für eine zweite Staffel – so auch bei der Horror-Serie.

Trotz des positiven Feedbacks der Netflix Abonnent*innen gibt es bis jetzt – Stand Februar 2022 – noch keine Aussagen zu einer Fortsetzung. Wie bei anderen Trend-Serien – etwa die Zombie Serie „All Of Us Are Dead“ – hüllt sich der Streaming-Gigant auch bei „Archive 81“ in Schweigen, wenn es um die 2. Staffel geht.

„Archive 81“ – Nichts für schwache Nerven

ACHTUNG: Spoiler-Warnung.

Die Serie ist nichts für schwache Nerven! Denn die Story von Dan (Mamoudou Athie), der für den reichen Geschäftsmann Samuel Davenport (Martin Donovan) alte Videobänder, die bei einem Brand beschädigt wurden, aufbereiten soll, ist alles andere als langweilig:

Im Zuge seiner Arbeit wird immer klarer, dass hier übernatürliche Mächte am Werk sind. Der Inhalt der Videobänder quält Dan: Er verfolgt das Schicksal der Studentin Melody (Dina Shihabi), die in den 1990er Jahren in New York auf der Suche nach ihrer Mutter war und sich plötzlich inmitten eines mysteriösen Kultes wieder findet. Melody zeichnete alles mit ihrer Kamera auf – und die Bänder von damals restauriert Dan heute, 25 Jahre später. Mehr noch: Visionen und gruselige Gestalten treiben Dan immer mehr in den Wahnsinn…

Auch erkennt er immer mehr, dass auch sein Schicksal an diese verrückte Gesichte geknüpft ist.

Ausblick auf 2. Staffel

Wer sich erinnert: Ein Happy-End gibt es in der finalen Folge der Serie nicht. Denn Dan ist beim Versuch, Melody aus den Fängen des Kultes und eines fiesen Rituals zu befreien, in eine andere Zeit katapultiert worden und hängt nun in den 1990er Jahren fest… Melody hingegen wurde in die Gegenwart gebracht.

Staffel 2 könnte den Faden hier aufnehmen.