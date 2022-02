Netflix „All Of Us Are Dead” Staffel 2: Planung und Start

Netflix Erfolg „All Of Us Are Dead”

Nach dem Erfolg der K-Drama Serien „The Squid Game“ (die 2. Staffel ist in Arbeit) oder auch „Hellbound“, kann auch die neue Serie „All Of Us Are Dead“ einen super Erfolg auf Netflix verzeichnen.

Immerhin: Die Zombie Story landet auf Platz 1 der weltweiten Streaming Charts von Netflix und wurde über 113 Millionen Stunden gestreamt. Klar, dass Fans auf nun eine 2. Staffel warten… aber ist das überhaupt geplant oder ist die Story auserzählt?

Die Zombies gegen Jugendliche

Zombies scheinen in den meisten Fällen ein Hit Garant zu sein. So auch bei „All Of Us Are Dead”. Neu an der südkoreanischen Produktion ist aber, dass sich die Serie an einer Schule abspielt.

Die Story: Um seinen ständig gemobbten Sohn von seinen Peinigern zu schützen, entwickelt Lehrer Lee Byeong-chan (Kim Byung-chul) ein Virus, das seinen Sohn stärker machen soll. Doch die Erfindung gerät außer Kontrolle, denn sein Sohn verwandelt sich in einen Zombie. Uuupsi!

Prompt breitet sich das Virus an der Schule aus – und plötzlich ist eine krasse Zombie Apokalypse am Start. Jugendliche der Hyosan High School werden plötzlich von ihren Klassenkamerad*innen angefallen und es beginnt ein Kampf um Leben und Tod. Wobei: die meiste Zeit sind die Jugendlichen vor allem auf der Flucht vor der hungrigen Zombie Horde.

Zombie Angriffe – Der Anfang vom Ende

Achtung: Spoiler-Warnung!

Die Angriffe der Zombies überleben leider nicht viele Schüler*innen der Hyosan High School und viele Freund*innen der Clique werden auf der Flucht von den Zombies erwischt – und selbst zu Untoten.

Lee Su-hyeok (Lomon, hier geht’s zu seinem Insta Account), Nam On-jo (Park Ji-hu, hier geht’s zu ihrem Insta) und einige andere können sich aber bis in die Flüchtlingslager durschlagen. Auch setzt das Militär alles daran, die Zombies in der Sperrzone komplett zu vernichten. Die Rettung der Schüler*innen ist gelungen – die Zombie Story scheint aber nicht auserzählt.

„All of Us Are Dead” Staffel 2: Planung

Dürfen Netflix Abonnent*innen also auf neue Folgen der Hit Zombie-Serie hoffen? Regisseur Lee Jae-Kyu sagt dazu im Interview mit The Korea Herald: „Wenn es nach mir geht, können wir mit einer zweiten Staffel loslegen. Aber: Noch ist nichts offiziell bestätigt!“

Offensichtlich will Netflix noch etwas abwarten…

Einige Schüler*innen konnten die Zombie Apokalypse überleben – gibt das genug Material für eine zweite Staffel "All Of Us Are Dead" her? Yang Hae-sung/Netflix

Was passiert in der zweiten Staffel?

Dennoch hat Regisseur Lee bereits einige Ideen verraten, wie sich die Geschichte in der 2. Staffel weiter entwickeln könnte: „In der ersten Staffel sehen wir, wie Jugendliche und Erwachsene um ihr Überleben kämpfen müssen – Staffel 2 könnte als Kontrast dazu das Dasein der Zombies unter die Lupe nehmen!“

Wer die Serie schon gesehen hat: Schülerin Nam-ra (Jo Yi-hyun) bleibt als Halb-Zombie in der zerstörten Stadt zurück und erwähnt, dass es noch andere, wie sie gäbe. Staffel 2 von „All Of Us Are Dead“ könnte also das Leben und Überleben der sogenannten „Halbies“ – Halb Mensch, halb Zombie – beleuchten.

Auch wurde die Story des Zombie Virus Erfinders Byeong-chan in der ersten Staffel nicht weitererzählt. Denn: er wurde von einem Zombie gebissen – aber wurde er wirklich zu einem blutrünstigen Monster oder ist auch er ein Halbie geworden?

Wann kommt die 2. Staffel?

Die auf dem Webtoon „Now At Our School“ (Joo Dong-geun) basierende Serie würde also genug Material für eine weitere und damit zweite Staffel liefen. Die Planung ist aber nicht spruchreif!

Wie immer bei einer Neu-Produktion hängt eine weitere Staffel vom Erfolg der ersten Staffel ab. Mit dem aktuellen Erfolg scheint eine Fortsetzung aber immerhin sehr wahrscheinlich.

Die Produktion der ersten 12 Folgen im Jahr 2020 und 2021 musste wegen der Corona Pandemie mehrmals unterbrochen werden. Und: Eigentlich sollte die erste Staffel bereits Anfang 2021 erscheinen. Die Serie ist also ohnehin schon verspätet veröffentlicht worden.

Fans könnten – sollte die Produktion fortgesetzt werden – schon in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einer 2. Staffel rechnen.

