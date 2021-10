„Squid Game“ Staffel 2: Drehstart und Story

„Squid Game“: erfolgreichste Serie auf Netflix

In weniger als einem Monat wurde „Squid Game“ zur erfolgreichsten Netflix Serie. In nur knapp drei Wochen haben 111 Millionen Accounts in über 90 Ländern das K-Drama gestreamt, wie Netflix bestätigte.

Das macht das Überlebensdrama erfolgreicher als „Bridgerton“ oder „Haus des Geldes“ – beides Serien, die mittlerweile mehrere Staffeln zu bieten haben. Nun fragen sich Fans zurecht, wie es denn mit neuen Folgen von „Squid Game“ aussieht…

Neue „Squid Game“ Folgen hängen von Serien Erfinder ab

Zu großen Teilen alles hängt von Serien Erfinder Hwang Dong-hyuk ab. Der äußerte sich schon mehrmals zurückhaltend, wenn er nach der zweiten Staffel „Squid Game“ gefragt wird.

Serien-Erfinder Hwang ist sich noch nicht sicher, wie es mit Staffel 2 von "Squid Game" weiter geht – oder wann! Netflix

Denn der Erfolg auf der einen Seite ist super – aber das sorgt auch für jede Menge Druck – immerhin soll die zweite Staffel kein Flop werden! „Ich habe die Drehbücher für die neun Folgen der ersten Staffel ganz allein geschrieben”, so Hwang, "Das was mental, körperlich und emotional eine sehr große Herausforderung. Der Stress war so groß, ich habe während der Produktion sechs Zähne verloren.“

„Es ist ein unglaublicher Stress, wenn man weiß, dass so ein großes Publikum auf die zweite Staffel wartet“, erklärt Hwang im Interview mit The Hollywoood Reporter, „ Und genau wegen dieses Drucks habe ich noch nicht entschieden, ob ich eine zweite Staffel machen werde .“ Hwang zeigt bereits mit seiner Story von „Squid Game“ selbst, dass die Jagd nach Geld und Erfolg im Leben nicht alles ist. Es ist ihm also durchaus zuzutrauen, dass es WIRKLICH NICHT weiter geht.

Kommt eine 2. „Squid Game“ Staffel?

Dennoch heißt das nicht, dass es keine zweite Staffel geben wird. Natürlich hat vor allem auch Netflix ein großes Interesse an einer Fortsetzung der super erfolgreichen Serie und wird Hwang sicher alle Möglichkeiten bieten, die Serie nach seinen Regeln fortzusetzen. Und Hwang selbst hat auch schon Ideen, wie es weiter gehen könnte.

Was passiert in der 2. „Squid Game“ Staffel?

Wir haben bereits darüber berichtet, dass eine zweite Staffel nicht sicher die Story des Squid-Game-Siegers Gi-hun (Lee Jung-jae) weiter erzählen muss.

„Squid Game“ Erfinder erklärt: Die Zukunft von Gi-hun in Staffel 2

„Es gibt andere Geschichten, die noch nicht erzählt worden sind“, erklärt Hwang, „Zum Beispiel die Story von dem Polizisten und seinem Bruder, dem Frontmann. Wenn ich eine zweite Staffel mache, dann würde ich gern diese Story erkunden. Wie stehen die Brüder zueinander? Und auch die Geschichte des Recruiters, der mit Gi-hun am Bahnsteig das Kartenspiel spielt, würde ich gern erzählen.“

Wird die zweite Staffel "Squid Game" die Story des tot geglaubten Polizisten Jun-ho (Wi Ha-joon) weiter erzählen? Netflix

Auch Gi-hun könnte vielleicht doch noch mal vorkommen überlegt Hwang im Interview, aber seine Geschichte ist kein Muss: „Es gibt viele Möglichkeiten welche Geschichten in der zweiten Staffel erzählt werden können.“

Wann wird die zweite Staffel „Squid Game“ gedreht?

Angesichts der Tatsache, dass sich Hwang noch nicht entschieden hat, es noch keine Drehbücher oder finalen Handlungen gibt und natürlich noch nicht mal eine Szene gedreht ist, werden sich die Millionen Fans noch gedulden müssen.

So ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die Produktion noch 2021 startet. Wenn sich Netflix, Hwang und mögliche Schauspieler*innen schnell einig werden, könnte die Produktion im ersten Halbjahr 2022 starten. Dafür hätte Hwang großen Stress, was das Erstellen der Drehbücher betrifft – und das möchte er nach eigenen Aussagen vermeiden. Für die erste Staffel brauchte er sechs Monate.

Ein Drehstart Ende 2022 scheint wahrscheinlicher – wenn nicht sogar erst 2023!

Die Produktion an sich wird ebenfalls einige Monate in Anspruch nehmen. Die erste Staffel wurde von Juni bis Oktober 2020 gedreht – mit einem Monat Pause wegen des Corona Virus – was vier Monate Produktion wären.

Eine zweite Staffel könnte länger brauchen, wenn sie noch hochwertiger produziert werden soll. Die erste Staffel verschlang ein durchschnittliches Serien Budget von umgerechnet 18 Millionen Euro.

Die Post-Produktion wird ebenfalls weitere Monate in Anspruch nehmen. Ebenso die anschließende Synchronisation der Serie!

Wann erscheint die zweite Staffel „Squid Game“?

Sollte wirklich alles perfekt ineinandergreifen, Hwang die Kraft haben schon früh nach der ersten mit der zweiten Staffel zu beginnen, Netflix alles möglich machen, könnte eine zweite Staffel also Ende 2022 erscheinen.

Allerdings ist „Squid Game“ keine amerikanische Produktion, die einen Rhythmus von einer Staffel pro Jahr haben. Südkoreanische Produktionen bei Netflix haben bisher meist eine längere Pause von etwa 18 Monaten gehabt.

Rechnet man alles zusammen ist ein Start der 2. Staffel von „Squid Game“ erst im ersten Halbjahr 2023 realistisch.

Jetzt heißt es also: Warten… Solange genießen wir noch mal den Trailer der ersten Staffel

