"Squid Game": Netflix startet echte Spiele mit Millionen Gewinn

Die Kostüme, die Musik und die Charaktere waren plötzlich überall! Nachdem "Squid Game" im September letzten Jahres an den Start ging, wurde es schnell zur Erfolgsserie und zur Nummer eins auf Netflix! Vor Kurzem verkündete der Streamingdienst nun auch, dass es eine zweite Staffel von "Squid Game" geben wird. Wann genau die Fans mit neuen Folgen rechnen können, steht allerdings noch in den Sternen. Deshalb zieht Netflix jetzt noch ein Ass aus dem Ärmel!

“Squid Game: The Challenge”: Netflix kündigt neue Reality-Serie an

"Squid Game" wird real! In dem neuen Werbe-Trailer heißt es: "Die größte Netflix-Show aller Zeiten wird zur größten Reality-Serie aller Zeiten mit unserem größten Preis aller Zeiten." Natürlich wird die Spiel-Show nicht ansatzweise so blutig wie das koreanische Serien-Vorbild. Laut Netflix „liegt das größte Risiko darin, nicht mitzuspielen“.

Alles, was man bisher über „Squid Game: The Challenge“ weiß

Die Teilnehmer*innen scheiden also einfach nur aus und müssen zum Glück nicht ihr Leben riskieren, um an die – haltet euch fest – 4,56 Millionen Dollar zu kommen. Mit dieser Summe lockt Netflix gerade Menschen aus der ganzen Welt zu Castings, bei denen 456 Spieler*innen bestimmt werden, die schon bald gegeneinander antreten sollen.

Es soll insgesamt 10 Episoden geben und das Besondere der Serie liegt darin, dass die Teilnehmer*innen bis zur Show-Time im Dunkeln tappen. Auf der Website heißt es: „Echte Spieler*innen werden in das kultige Squid Game-Universum eintauchen und nie wissen, was als Nächstes kommt." Hier halten sich die Macher also an die Original Version von "Squid Game".

In dem Werbe-Trailer sieht es außerdem so aus, als würden auch die Squid-Game-Kostüme und die Kulisse so bleiben wie in der koreanischen Todes-Serie. Wir sind gespannt auf die Umsetzung und darauf, wer am Ende den krassen Gewinn ergattert! 😮

