Serien-Tode, die Fans gefeiert haben

In „Game of Thrones“ gibt es viele Serien-Tode, die Fans extrem gefeiert haben. Vermutlich, weil es in der Serie so viele unfassbar böse Menschen gibt. Der Serien-Tod, bei dem die meisten Fans mitgefiebert haben, war jedoch ziemlich wahrscheinlich der Tod von König Joffrey Baratheon. Er ist nicht nur ein unerträglicher Junge, sondern auch für die Hinrichtung von Ned Stark verantwortlich. Und auch wenn alle glaubten, dass er der älteste Sohn von König Robert und Cersei Lannister war, stimmte das nicht ganz. Er ist nämlich das uneheliche Kind von Cersei und ihrem Bruder Jamie Lannister. Mit seinem Tod wird vor allem endlich Sansa Stark befreit, die zu einer Ehe mit dem jungen König gezwungen werden sollte. Letztendlich heiratete er Margaery und Sansa Stark musste Tyrion Lannister heiraten. Auf seiner eigenen Hochzeit stirbt Joffrey Baratheon an einer Vergiftung. Zuerst wird Tyrion dafür verurteilt, doch in Wahrheit war es Lady Olenna Tyrell, die Großmutter seiner Ehefrau.