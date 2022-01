“Peaky Blinders” Staffel 6: Tod dieser Figur ist sicher

Trailer zu Staffel 6 gibt wichtiges Detail

Nun, da endlich der Starttermin von „Peaky Blinders“ Staffel 6 veröffentlicht wurde, müssen Fans nicht mehr lange auf die Fortsetzung der Serie warten – über zwei Jahre lang haben sie sich ja bereits gedulden müssen!

AUCH INTERESSANT:

Das Ende von Staffel 5 war hierbei besonders dramatisch: Hauptfigur Tommy Shelby hat einen Nervenzusammenbruch und ist kurz davor, seinem Leben ein Ende zu setzen. Tatsächlich kann davon ausgegangen werden, dass die Figur im Laufe der sechsten Staffel, vielleicht aber auch erst im „Peaky Blinders“-Film, der die Geschichte zu einem Ende bringen soll, sterben wird. Denn nicht zum ersten Mal hatte Tommy im Laufe der Serie Selbstmordgedanken. Und im Trailer zur 6. Staffel heißt es von ihm: „Ein letzter Deal, dann können die Peaky Blinders ruhen.“ Klingt das nach Tommy? Für uns klingt es danach, als würde er seinen eigenen Tod herbeisehnen – schließlich scheint er ein Leben als „braver Bürger“ nicht führen zu können.

Darum könnte Tommy sterben

Schaut man sich Tommy im Laufe der Staffeln genauer an, wird klar, dass ein Leben voller Gewalt und hohem Risiko genau nach seinem Geschmack ist. Er braucht es, um sich gut fühlen zu können. Dass er nun von „ruhen“ spricht, ist für uns ein starker Indikator, dass er sich nach der „ewigen Ruhe“ sehnt. Schließlich könnte seine Geschichte kaum anders enden, oder? Erfinder Steven Knight deutete an, dass Tommy die Seiten wechseln könnte – doch würde er seine Kamerad*innen einfach so verraten? Ob nun in Staffel 6 von „Peaky Blinders“ oder im danach geplanten Film: Wir setzen darauf, dass Tommy Shelby sterben wird, anders kann seine Geschichte kaum zufriedenstellend (und in sich logisch) enden!

