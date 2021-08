„Peaky Blinders“ Staffel 6: Star spoilert Start – und es wird dauern

Staffel 6 aktuell noch in Produktion

Wie bereits vor einigen Tagen berichtet, konnte der Dreh zur 6. Staffel der Erfolgs-Serie "Peaky Blinders" erst in diesem Jahr beginnen – und ist auch erst seit einigen Wochen vorbei. Das bedeutet, dass die neuen Folgen jetzt in der Post-Production sind. Hier müssen etwa Ton und Bild nachbearbeitet werden. Alles in allem wurde bereits davon ausgegangen, dass die gesamte Produktion etwa ein Jahr in Anspruch nehmen wird.

Fans sehnen sich nach einer Fortsetzung

Schon die Nachricht, dass die 6. Staffel von „Peaky Blinders“ die letzte sein soll, war ein harter Schlag für alle Fans von Thomas Shelby (Cillian Murphy) und seiner Gangster-Bande. Dass nun auch noch Corona- und Produktionsbedingt so viel Zeit vergeht, bis die sechste Staffel des Historien Dramas gezeigt wird, macht die Situation noch gemeiner. So ist es zu diesem Zeitpunkt fast zwei Jahre her, dass die 5. Staffel veröffentlicht wurde. Aber während der Sender BBC (verantwortlich für die Serien-Produktion) bisher ein Geheimnis aus dem Start-Datum der 6. Staffel machte, spoilerte dies nun einer der Stars der Hitserie.

„Peaky Blinders“ neue Folgen – Startdatum verraten

Ausgerechnet einer der neuen Cast-Mitglieder von Staffel 6 hat die Bombe platzen lassen. Jung-Schauspieler Conrad Khan wird in den neuen Folgen von „Peaky Blinders“ zu sehen sein – doch obwohl noch nicht viel über seine Rolle bekannt ist, ist das Interesse der Medien an dem Jungschauspieler natürlich hoch. Und Interviews sind keine Seltenheit. Bei einem Talk mit dem Medium RadioTimes ließ der 21-Jährige nun die Bombe platzen: „ Soweit ich informiert bin, kommt die neue Staffel im Februar nächsten Jahres. Das kann sich aktuell zwar immer wieder ändern – aber Anfang des Jahres scheint gewiss “, so der „Peaky Blinders“ Schauspieler.

Jungschauspieler Conrad Khan wird in der 6. "Peaky Blinders" Staffel zu sehen sein – und verplapperte sich prompt zum Startdatum der neuen Folgen David M. Benett / gettyimages

Nachdem Fans nur wenig Hoffnung hatten, dass die 6. Staffel noch 2021 erscheint, ist diese Nachricht zwar ein Schock – aber leider war das zu erwarten . . . In Deutschland soll die 6. Staffel auf Netflix zu sehen sein.