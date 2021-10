„One Direction“-Star Liam Payne hat ganz schön was hinter sich. Nach der geplatzten Verlobung mit Maya Henry hat es der Sänger tatsächlich geschafft, sie zurückzuerobern – puh!

Doch auch, wenn das Grund zur Freude sein mag, gibt es aktuell ganz andere Dinge, die Payne beschäftigen. Sein Sohn Bear, den er mit seiner Ex-Freundin Cheryl Cole bekam, beschäftigt den jungen Vater aktuell sehr. Der Kleine ist mit seinen vier Jahren der ganze Stolz vom Papa … und auch irgendwo ein Sorgenkind für Payne, denn er hat große Angst davor, dass sein Sohn in seine Fußstapfen treten könnte. Die ersten Anzeichen dafür, gebe es schon jetzt, wie der Musiker verriet.

Bear liebt die Musik

In einem Interview bei Mark Wrights Heart Radio-Show sprach der Musiker über seine Sorgen, dass sein kleiner Sohn eine ähnliche Karriere wie sein Vater einschlagen könnte.

Als Ex-Freundin Cole nämlich eines Tages in das Schlafzimmer des Kindes ging, um nach ihm zu sehen – schließlich war es 21 Uhr abends und längst Schlafenszeit für den Jungen – fand sie ihn sehr wach und singend vor! „Er hatte seinen iPad auf den Boden gelegt und man konnte eine rote Linie darauf sehen. Sie fragte: ‚Was machst du denn da?‘ und er antwortete: ‚Ich nehme einen Song auf, siehst du das nicht?‘ Und dann sang er ‚Like a Sunshine‘, das war sehr witzig“, so der Musiker im Interview. Ihm ist klar, dass sein Sohn bereits jetzt starke Anzeichen dafür zeigt, dass die Musik eine große Leidenschaft für ihn werden könnte. Und genau das macht Payne Angst!

Deswegen fürchtet sich Payne vor einer möglichen Musikkarriere

„Es macht mir ein wenig Angst, weil ich weiß, was so etwas mit dir machen kann“, so der Musiker. „One Direction“ wurde damals zu einem absoluten Mega-Hit und innerhalb kurzer Zeit war die Band, von der Payne ein Teil war, auf der ganzen Welt bekannt. Mehrere ausverkaufte Stadien und Tourneen waren die Konsequenz daraus – ein Leben, dass Payne nicht unbedingt vermisst und genau weiß, was man für so viel Ruhm alles opfern muss. Er macht allerdings auch deutlich, dass er seinem Sohn nicht im Weg stehen würde, sollte dieser sich für eine Karriere in der Musik entscheiden. „Ich würde ihn niemals davon abhalten, die Dinge zu tun, die er tun will und liebt.“ Wir denken, dass Payne ein guter Mentor für seinen Sohn sein könnte, schließlich weiß er, was es wirklich bedeutet, ein Großer im Musik-Business zu sein!

