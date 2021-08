Liam Payne und Maya Henry: Liebes-Comeback

Es könnte DAS Liebes-Comeback des Jahres werden! Im Juni verkündete Liam Payne, dass er aus einem traurigen Grund wieder Single ist. Die Kurzfassung: Der "One Direction"-Star und Maya Henry haben sich getrennt, weil er nicht gut mit Beziehungen sei und zuerst an sich arbeiten müsse. Dabei sah alles so gut aus. Der Sänger und das Model waren drei Jahre zusammen und zehn Monate verlobt. Für viele Fans kam die Trennung deshalb ziemlich schockierend. Doch auch Liam Payne wollte seine Liebe zu Maya Henry nicht aufgeben. Der "One Direction"-Star kämpfte nach der Trennung um seine Ex – ganz öffentlich auf Instagram! Und es scheint etwas gebracht zu haben. Eine Quelle aus dem näheren Umfeld von Maya Henry soll gegenüber "E! News" verraten haben, dass der "One Direction"-Star und das Model wieder zusammen seien!

"ONE DIRECTION": DIE 10 ERFOLGREICHSTEN MUSIKVIDEOS

"One Direction"-Star Liam Payne und Maya Henry wieder ein Paar

Liam Payne und Maya Henry sollen schon einen Monat nach ihrer Trennung und Absage ihrer Verlobung wieder heimlich zueinandergefunden haben. "Sie haben eine Pause gebraucht, weil sie nicht mehr gut miteinander kommuniziert haben", versichert die Quelle. Nach der Trennung soll der "One Direction"-Star gemerkt haben, wie wichtig ihm die Beziehung sei. Als das Model für einen Job zurück nach England musste, sind die beiden wieder in Kontakt gekommen und sollen jetzt wieder ein Paar sein.

"Sie leben zusammen in England, aber gehen es mit der Hochzeit und der Verlobung langsam an", verrät die geheime Quelle weiter. Irgendwie logisch, schließlich brauchen die beiden sicher erstmal Zeit, um sich ganz auf die Beziehung zu konzentrieren. Sind Liam Payne und Maya Henry wirklich wieder zusammen? Es könnte definitiv sein schließlich wurden die beiden zusammen in St. Tropez gesichtet, wo sie gemeinsam eine Yacht verlassen haben. Eine offizielle Bestätigung seitens des "One Direction"-Stars und des Models gibt es jedoch noch nicht. Wir hoffen jedoch sehr, dass die beiden wieder zusammen und happy sind. Natürlich halten wir euch weiter auf dem Laufenden!

Liam und Maya: Liebe mit Hindernissen

Der Sänger und das Model sollen sich schon 2018 heimlich getroffen haben – machten ihre Beziehung aber erst Ende 2019 öffentlich. Im Spetember 2020 folgte dann die Bestätigung, dass sie verlobt seien. Dass dieses Versprechen wieder gelöst wurde, kam erst im Juni 2021 ans Licht, als Liam im "The Diary of a CEO" Podcast darüber sprach. Wann die Verlobung wirklich gelöst wurde blieb aber unklar.

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->