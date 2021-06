Liam Payne: Deswegen ist er wieder Single!

Zehn Monate waren "One Direction"-Sänger Liam Payne und Model Maya Henry verlobt und fast drei Jahre waren die beiden ein Paar. Nun ist alles Aus. In Podcast "Diary of a CEO" quatschte Liam Payne mit Moderators Steven Bartlett über seinen Beziehungsstatus und droppte tatsächlich, dass er wieder Single ist! „Ja, ich bin wieder Single und es nervt mich, dass die Beziehung nicht geklappt hat. Ich war bisher noch nie gut in Beziehungen“, so der Musiker. Doch woran liegt das? Liam konnte darauf auch prompt eine Antwort liefern. „Es liegt an mir. Ich habe einfach nicht die beste Version von mir gezeigt und daran muss ich jetzt arbeiten. Ich muss erst an mir selbst arbeiten, bevor ich wieder mit jemanden zusammenkommen kann“, so der Sänger. Das ist schon mal eine gute Einstellung. Nur wenn man mit sich selbst im Reinen ist, dann ist man auch wirklich offen für eine dauerhafte Beziehung . Denn Beziehungen sind Arbeit und das Schließen von Kompromissen.

Liam Payne: Neue Pläne?

Ob sich Liam nun komplett auf seine Musik-Karriere fixieren wird? Immer wieder spricht der 27-jährige Liam Payne über eine "One Direction"-Reunion.Und nun hat Liam in einem Telefonat mit Harry Styles wieder über ein Comeback der Band gesprochen. Ob die talentierten Musiker bald wieder zusammen auf der Bühne stehen? Oder wird sich Liam Payne nun erst einmal auf seine Solo-Karriere konzentrieren? Es bleibt spannend! 🤗

