Liam Payne: One Direction-Star kämpft nach Trennung um Ex!

Liam Payne und Maya Henry waren insgesamt drei Jahre lang zusammen und davon sogar 10 Monate verlobt. Im Juni dann die Schock-Nachricht: Der One Direction-Star und das Model haben sich getrennt. Ziemlich ehrlich gestand Liam Payne dann, warum er wieder Single sei. Er gibt sich selbst die Schuld und sagt, dass er zuerst an sich selbst arbeiten müsse, bevor er mit jemandem zusammenkommt. Danach schockierte der One Direction-Star auch noch mit einem heftigen Geständnis zu Selbstmordgedanken und Drogenmissbrauch. Alles nicht so einfach gerade, doch Liam Payne gibt nicht auf. Einige Wochen nach der Trennung will er wieder um Maya kämpfen und tut das sogar ganz öffentlich auf Instagram! Will er so seine Ex-Verlobte zurückerobern?

Liam Payne: So romantisch versucht er seine Ex-Freundin auf Instagram zurückzuerobern

Mit ein paar super romantischen Worten kämpft Liam Payne jetzt um seine Ex Maya Henry. Auf Instagram schrieb er: "Lasst niemanden gehen, wenn ihr die Person wirklich lieben wollt, selbst wenn ihr zuerst noch durch eure eigenen Fehler lernen müsst, ihn*sie zu lieben. Lasst euch von eurem Instinkt sagen, dass ihr die Person braucht und haltet sie fest. Uns läuft immer nur die Zeit davon und wir gewinnen nie neue dazu." Dann postete der One Direction-Star noch zwei weitere Storys, in denen er sagt "f*ck me, ich bin weise" und "ich liebe dich, wir sind entspannt". Euch ist das noch nicht Beweis genug? Tja in einer anderen Story hat Liam Payne seine Ex Maya Henry auch noch persönlich verlinkt. Super süße Aktion eigentlich, es gibt dabei nur ein Problem: Die Story mit ihrer Verlinkung war ziemlich schnell gelöscht. Bisher ist unklar warum und Maya hat sich auch noch nicht zu den Storys geäußert. Twitter vergisst jedoch nie, hier eine Zusammenfassung seiner Storys.

Fans supporten Liam Payne natürlich total und finden es super, dass er so um seine Ex kämpfen will. Glaub ihr, dass ihm Maya Henry verzeihen wird und die beiden vielleicht sogar zusammenkommen?

