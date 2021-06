"iCarly": Auf diesen "One Direction"-Star hat sie einen Crush!

"iCarly": Miranda Cosgrove gesteht Crush auf "One Direction"-Star Harry Styles

Fans warten schon ganz gespannt auf das Reboot zu "iCarly". Zehn Jahre nachdem das Original auf Nickelodeon gelaufen ist, gibt es endlich Nachschub. Natürlich sprechen Miranda Cosgrove, Nathan Kress und Jerry Trainor in diesem Zuge viel über die alten Zeiten. In einem Reunion-Special von Paramount+, wo das "iCarly"-Reboot in Amerika starten wird, haben die Serien-Stars darüber gesprochen, welcher Star-Gast ihr Favorit war. Zuerst konnte sich Miranda nicht entscheiden, doch dann wurde sie von Co-Star Nathan dazu gedrängt eine bestimmte Person zu nennen. "Ok, Harry Styles", gesteht Miranda Cosgrove lachend. Wie es aussieht, scheint sie einen kleinen Crush auf den "One Direction"-Star gehabt zu haben. Aber ganz ehrlich: Uns wundert das überhaupt nicht!

LUSTIGE SERIEN AUF NETFLIX & CO.

"iCarly": Gibt es auch im Reboot Star-Gäste wie One Direction?

Harry Styles war in Staffel 6 von "iCarly" zu sehen, in einer Folge mit dem Titel "iGo One Direction". Dort war die ganze Band dabei, also auch Louis Tomlinson, Zayn Malik, Niall Horan und Liam Payne. Die Jungs sind in der Webshow zu Besuch und Harry wird plötzlich krank. Am Ende performen sie sogar ihren Hit "What Makes You Beautiful". Mirana Cosgrove ist sicher nicht die Einzige, die beim Anblick von Harry Styles sofort einen kleinen Crush bekommt. Super süß, dass sie das heute so ehrlich zugibt. Ob es auch im Reboot neue Star-Gäste geben wird, ist noch nicht bekannt. Der erste Trailer zu "iCarly" hat definitiv gezeigt, dass sich die Serie krass verändert hat. Aber der Titelsong ist noch gleich, also vielleicht gibt es Hoffnung auf ein paar coole Besucher*innen? Wäre jedenfalls eine gute Entschädigung für den emotionalen Abschied von Sam Puckett in "iCarly".

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->