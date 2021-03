"iCarly": Erster Teaser zum Reboot veröffentlicht

"iCarly" kommt als neue Serie zurück! Aktuell können wir uns vor Reboots, Spin-Offs und Neuverfilmungen nicht retten. Für die "Powerpuff Girls" ist eine neue Serie in Produktion und auch zum "iCarly"-Reboot gab es bereits erste Bilder vom Set. Die ehemalige Nickelodeon-Sendung wird in Amerika auf dem Streaming-Dienst Paramount+ starten. In einem neuen Teaser müssen die Hauptdarsteller Miranda Cosgrove, Nathan Kress und Jerry Trainor unter Beweis stellen, ob sie es immer noch draufhaben. Eine Reunion über die wir uns riesig freuen! Hier gibt's übrigens noch mehr coole Fotos von den besten Star-Reunions:

>>> GALERIE: DIE COOLSTEN REUNION-FOTOS VON "HARRY POTTER", "FRIENDS" UND CO.

Serien-Start für "iCarly" bekannt

Der Teaser mit dem "iCarly"-Stars ist wirklich super lustig und gibt uns einen ersten Eindruck davon, was uns in der neuen Serie erwarten wird. Das Video ist auf einem Presse-Event von Paramount+ entstanden, da die Dreharbeiten zur Serie noch nicht gänzlich gestartet sind. Aber es gibt gute Neuigkeiten: Der Streaming-Dienst hat nämlich verkündet, dass die Fortsetzung der beliebten Nickelodeon-Serie "iCarly" noch 2021 starten soll! Die alten Folgen von "iCarly" können wir aktuell übrigens auf Netflix gucken. Deshalb hoffen wir sehr, dass die neue "iCarly"-Serie in Deutschland auch auf Netflix zu sehen sein wird. 🙈 Wir halten euch auf dem Laufenden!

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Twitter ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->