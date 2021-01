"iCarly" Reboot: Erste Bilder vom Set!

"iCarly" Reboot bestätigt!

Lange haben sich Fans gefragt, ob es zu "iCarly" eine Reunion geben wird. Die Serie gehörte lange zu unseren Favoriten auf Nickelodeon. Lange war es still um die "iCarly"-Stars und viele Fans fragten sich, was aus Miranda Cosgrove und Co. geworden ist. Jetzt gibt es gute Neuigkeiten für alle Liebhaber der Serie – "iCarly" kommt zurück! Das Reboot wurde im Dezember 2020 angekündigt und schon jetzt gibt es erste Bilder vom Set. Wir lieben Reunions, deshalb gibt es hier die coolsten Fotos von Wiedervereinigungen von Filmen und Serien wie "Harry Potter", "Friends" und Co.

"iCarly" Reboot: Erste Reunion-Bilder vom Set

Hauptdarstellerin Miranda Cosgrove postete das erste Bild vom iCarly-Set zusammen mit ihren Co-Stars Nathan Kress und Jerry Trainor. Zur Erinnerung: Miranda spielte die quirlige "Carly Shay", die in einer sehr beliebten Web-Show namens "iCarly" mitmachte. Nathan spielt "Freddy Benson", Carlys Nachbar, der sich um die Technik für die Videoproduktion kümmert. Jerry ist "Spencer" der ältere Bruder von Carly. Zwei Lieblinge fehlen bisher leider im Cast: Carlys BFF "Sam Puckett" aka Jennette McCurdy und Noah Munck, der "Gibby Gibson" gespielt hat. Auch Jerry Trainer postete das süße Selfie mit den Worten: "macht euch bereit" – wir sind wirklich sehr gespannt, was uns erwarten wird. In Amerika wird man die Serie auf "Paramount Plus" streamen können, wo und ob "iCarly" in Deutschland verfügbar sein wird, ist noch unklar.

Zustimmen & weiterlesen Um diese Story zu erzählen, hat unsere Redaktion einen externen Inhalt von Instagram ausgewählt und an dieser Stelle im Artikel ergänzt. Bevor wir diesen Inhalt anzeigen, benötigen wir Deine Einwilligung. Die Einwilligung kannst Du jederzeit widerrufen, z.B. durch den Datenschutzmanager. Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt. Ich bin damit einverstanden, dass mir auf dieser Website externe Inhalte angezeigt werden und damit personenbezogene Daten an Drittplattformen sowie in unsichere Drittstaaten übermittelt werden können. Weitere Informationen dazu in unserer Datenschutzerklärung Ja, ich willige ein und möchte den Inhalt sehen

Mehr zum Thema

!-->!-->!-->