"Zoey 101": Reunion findet statt!

Fans konnten sich kaum halten, als Jamie Lynn Spears die Reunion von "Zoey 101" bestätigt hat. Immerhin ist es zwölf Jahre her, dass die Dreharbeiten zu der beliebten Serie beendet wurde. Eigentlich haben alle Fans gedacht, dass die Serie wegen der Schwangerschaft von Jamie abgebrochen wurde. Doch die "Zoey Brooks"-Darstellerin hat kürzlich erst den wahren Grund für das Ende von "Zoey 101" verraten. Angeblich sei nur der Vertrag ausgelaufen. Aber kommen wir wieder in die Gegenwart, denn es gibt tatsächlich schon die ersten Bilder der "Zoey 101"-Reunion. Trommelwirbel …

Erste Bilder der "Zoey 101"-Reunion

Jamie Lynn Spears hat nämlich Reunion-Bilder des ganzen Casts gepostet: Matt Underwood (Logan), Sean Flynn (Chase), Chris Massey (Michael), Paul Butcher (Dustin), Kristin Herrera (Dana) und Erin Sanders (Quinn) – alle sind dabei! Es ist soooooo krass, wie sehr sich die Serien-Stars verändert haben. Am 11. Juli werden die "Zoey 101"-Schauspieler in Amerika alle bei "All That" zu sehen sein, einer Comedy-Serie von Nickelodeon. In Deutschland läuft die Serie unter dem Titel "All das" jeden Sonntag um 18:30 Uhr auf Nickelodeon.

Ihr vermisst Victoria Justice? Bisher ist noch nicht klar, ob sie auch in "All That" zu sehen sein wird. Dafür haben sich die Darsteller schon ein paar Tage vorher mit ihr getroffen. Wir können von diesen Bildern gar nicht genug bekommen. WIR BRAUCHEN EINE NEUE STAFFEL! 😭

