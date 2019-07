“Zoey 101”: Neue Staffel mit Jamie Lynn Spears geplant?

Nickelodeon will "Zoey 101" fortsetzen

Mega News für alle Fans der Nick-Kultserie "Zoey 101": Wie das News-Portal TMZ berichtet, soll Nickelodeon über ein Reboot der Show mit Jamie Lynn Spears nachdenken. Und nicht nur das, angeblich steht der Fernsehsender bereits in Kontakt mit der damaligen Hauptdarstellerin. Sie würde in einer Fortsetzung wieder ihre alte Rolle als Zoey übernehmen. Nur diesmal geht es natürlich nicht um die Kids an der Pacific Coast Academy, sondern um ihr Leben zehn Jahre später. Eventuell sogar mit Kindern, was ja passen würde da Jamie Lynn Spears im echten Leben zwei Kids hat. Allerdings ist das alles noch sehr vage. Festgelegt oder gar unterschrieben ist noch nichts. Schließlich müssten ja auch alle, oder mindestens ein Teil, der anderen Darsteller dabei sein, damit "Zoey 101" weitergehen kann. Paul Butcher, der Zoeys kleinen Bruder Dustin spielte, wäre scheinbar an Board, wie sein neuster Insta-Post verrät. Darauf sieht man ihn als "überraschten" Dustin mit dem Text "Wenn man rausfindet, dass es vielleicht ein "Zoey 101" Reboot gibt", gefolgt von Bildern aus der Show.

Das macht die "Zoey 101"-Darstellerin heute

Seit dem Ende der lustigen Serie "Zoey 101" wurde es ruhiger um die kleine Schwester von Popstar Britney Spears. In der Zwischenzeit ist die nämlich bereits Mama von zwei süßen Töchtern geworden: Maddie Briann und Ivey Joan. Auf Insta lässt sie ihre Fans an ihrem cuten Family-Leben teilhaben. Aber im Juni verkündete die 28-Jährige stolz: "Mama geht wieder arbeiten, ihr Lieben. Ich kann es nicht erwarten, bis ihr Noreen kennenlernt. Ich habe mich total in die Story verliebt und bin so aufgeregt, dass ich Teil davon sein kann. #SweetMagnolias". So cool! Bald steht die "Zoey 101"-Schauspielerin nämlich für die Netflix-Serie "Sweet Magnolias" vor der Kamera. Darin geht's um drei Frauen aus South Carolina, die seit der Highschool Best Friends sind und sich in Sachen Liebe, Karriere und Familie immer zur Seite stehen. Es scheint also wieder voll gut für Jamie Lynn zu laufen. Mega!

