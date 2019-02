Alle Infos zu den Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019

Nickelodeon Kids‘ Choice Awards 2019 in 170 Ländern im TV!

Endlich! Das schleimigste Event des Jahres steht kurz bevor! Am Samstag, den 23. März werden in Los Angeles die Nickelodeon Kids' Choice Awards 2019 an die beliebtesten internationalen Stars aus TV, Musik und mehr verliehen!Wer am Ende einen der begehrten orangefarbenen Blimps mit nach Hause nehmen darf, entscheiden dabei wie immer ganz allein die Kids! In der US-Show erwarten euch neben euren Lieblings-Stars jede Menge spektakuläre Stunts und Überraschungen. Besonders krass: Die Sendung wird anschließend am 24. März rund um den Globus auf Nickelodeon-Kanälen in mehr als 170 Ländern und Regionen zu sehen sein.

Nickelodeon Kids‘ Choice Awards 2019: Lisa & Lena moderieren deutsche Version

Auch in Deutschland gibt es in diesem Jahr wieder ein großes Event zu den Nickelodeon Kids‘ Choice Awards – und das genau wie im letzten Jahr an einer echt coolen Location: Am 4. April ist in Deutschlands größtem Freizeitpark, dem Europa-Park in Rust zum zweiten Mal Slime-Zeit angesagt! Am Sonntag, den 7. April könnt ihr euch das Ganze um 19.00 Uhr dann bei Nick im TV anschauen. Mega cool: Neben Nick-Moderator Sascha Quade führen dann auch zwei ganz besondere Power-Girls durch die Show: Niemand geringeres als Lisa und Lena (beide 16) werden die Sendung moderieren! Das kann ja nur super werden, schließlich haben die Twins letztes Jahr schon erste Moderationserfahrungen gesammelt und bewiesen, dass sie es voll draufhaben.

Diese Stars performen diesmal auf der Bühne

Neben den berühmten Blimps steht dann auch bei den „Nickelodeon Kids‘ Choice Awards 2019: Deutschland, Österreich, Schweiz“ vor allem der glibberige, grüne Slime im Vordergrund. Wer in diesem Jahr die Ehre erfahren wird, eine Slime-Dusche zu bekommen, ist natürlich noch geheim. Es bleibt also spannend! Letztes Jahr hat Mike Singer einen Preis abgeräumt, erinnert ihr euch?

Zur diesjährigen Show können wir euch bisher nur so viel schon verraten: Auf der Bühne in Rust werden unter anderem Lena und Wincent Weiss performen! Ihr wollt live dabei sein? Tickets gibt’s hier!

