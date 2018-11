Lisa & Lena: Neue Frisur

Radikale Veränderung bei Lisa und Lena. Die Zwillinge waren beim Friseur und sind kaum wiederzuerkennen!

Lisa und Lena tragen jetzt einen Pony!

Damit hätte wohl keiner gerechnet: Deutschlands wohl beliebteste Zwillings-Girls Lisa und Lena (16) haben sich einen neuen Look verpassen lassen. Die TikTok-Twins waren mutig und haben sich beim Friseur nicht etwa nur die Spitzen schneiden lassen, sondern tragen jetzt einen frechen Pony über der Stirn!

So reagieren ihre Fans auf die Veränderung!

Unter dem Pic, welches sie auf Instagram gepostet haben, hagelte es zahlreiche Kommentare von überraschten Fans. Denn der neue Look der beiden "J1MO7!"-Designerinnen kam total überraschend.Doch die meisten Fans lieeeeben den neuen Haircut und schreiben, wie toll es aussieht und sogar, dass sie jetzt auch unbedingt einen Pony haben wollen! In einem Kommentar schreibt ein LeLiNator: "Omg, ich habe auch einen Pony und fühle mich damit immer so ausgeschlossen. Als ich die Bilder von euch sah, dachte ich, ich sterbe. Das hat mich gerade echt ermutigt!" Was ein neuer Haarschnitt so alles auslösen kann!

Image-Wechsel bei Lisa und Lena?

Wer dem Insta-Profil von Lisa & Lena folgt, ist bestimmt schon aufgefallen, dass die Girls in letzter Zeit oft einen anderen Look tragen, als gewohnt – und das liegt nicht etwa an der fehlenden Zahnspange. Vor allem, seit sie mehr auf dem Skateboard unterwegs sind, kann man quasi dabei zusehen, wie sich der Style der Mädels verändert. Mittlerweile sind sie schon richtige Skater-Girls, die gar nicht mehr von der Pipeline wegzudenken sind. Und scheinbar macht ihnen ihr wiederentdecktes Hobby einen großen Spaß! Bleibt nur zu hoffen , dass sie vor lauter Fun auf dem Board nicht vergessen, wie viel Spaß sie uns vor der Kamera machen. Aber da machen wir uns mal keine Sorgen …

