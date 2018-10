Lisa & Lena: Ihr geheimes Talent!

Lisa und Lena haben eine neue Leidenschaft. Und wie in so vielen anderen Dingen auch, sind die Stuttgarter Twins in diesem Hobby ziemlich gut!

Lisa & Lena: Waghalsige Skate-Stunts

Lisa und Lena (16) sind so richtige Multitalente. Die Zwillinge können nicht nur singen, schauspielern und tanzen, sondern sind nebenher gefragte Models und bald auch noch Moderatorinnen bei „The Dome“. Erst heute verkündeten die beiden total aufgeregt, dass sie gerade auf dem Weg zu ihrem ersten Moderations-Coaching seien. Doch auch privat erfinden sich Lisa und Lena immer wieder neu. Seit Kurzem haben die beiden das Skaten für sich entdeckt. Anfangs standen die Blondschöpfe noch ein bisschen unsicher auf den Skateboards, doch inzwischen sieht das Ganze schon ziemlich professionell aus! Gestern zeigten die zwei "Tik Tok"-Stars ihre Skills in einer Skatehalle und trauten sich sogar schon, waghalsig ein paar kleine Rampen rauf und runter zu fahren!

Lisa & Lena: Der Beginn ihrer Skate-Karriere

Bereits im Juli hatten Lisa und Lena ihre ersten Versuche auf dem Skateboard unternommen. „Wenn du es nie ausprobierst, wirst du es nie wissen“, schrieben sie damals neben eine Reihe von Insta-Pics, auf denen sie versuchten, zu zweit auf einem Board zu fahren. Wo sie Recht haben, haben sie Recht. Woher soll man schließlich wissen, ob man Talent für etwas hat, wenn man es noch nie gemacht hat?

So wirklich vorangekommen sind sie mit dieser Methode wahrscheinlich eher nicht, aber zumindest hatten die Twins jede Menge Spaß bei der Aktion. Offenbar sogar so viel, dass sie das Hobby weiterverfolgt haben. Denn so lässig, wie Leli inzwischen auf ihren Skateboards stehen, scheinen sie auf jeden Fall fleißig geübt zu haben!

