Musical.ly-Stars Lisa & Lena: Entschuldigung bei Fans!

Lisa und Lena sind derzeit im Urlaub in Kroatien und auch hier treffen sie einige ihrer Fans. Weshalb sich die Zwillige nun bei ihren Fans entschuldigt haben, verraten wir euch hier ...

Lisa und Lena: Karriere

Sie sind schön, lustig und echte Meisterinnen im "Lip Sync": Die Zwillinge Lisa und Lena feierten 2016 mit ihren coolen Playback-Videos ihren großen Durchbruch – und gehören nun zu der Riege der erfolgreichsten Social-Media-Stars weltweit. 30 Millionen Fans konnten LeLi auf der Plattform Musical.ly für sich gewinnen, allein auf Instagram folgen den blonden Twins 13,5 Millionen Abonnenten. Einen Teil dieser Fans dürften die jungen Internetstars Ariana Grande verdanken. Im Mai 2016 lobt die Sängerin einen Clip von Lisa und Lena auf ihrer Facebook-Seite. Im Gegensatz zu vielen anderen deutschen Internetstars starten Lisa und Lena auch international durch. Das Geheimnis ihres Erfolgs: In den Musical.ly-Clips tanzen sie zu englischsprachigen Tracks, entsprechend gestalten sie auch ihre Postings auf anderen sozialen Netzwerken. Die Girls aus Stuttgart haben auch schon eine eigene Modelinie auf den Markt gebracht und werden auch gerne als Models gebucht. Wer so fleißig ist hat sich auch einen erholsamen Urlaub verdient.

Lisa und Lena: Urlaub

Ferienzeit ist die schönste Zeit. Das gilt zumindest gerade für Lisa und Lena. Die Zwillinge sind verreist und bräunen sich unter der Sonne Kroatiens. Die Girls teilen ihre privaten Glücksmomente im Netz mit ihren Fans. 13,5 Millionen Menschen haben ihren Instagram-Kanal abonniert. Fast schon selbstverständlich, dass die beiden ihren Followern auch Eindrücke aus dem Urlaub in Kroatien gewähren. Doch die Girls sind nicht alleine im Urlaub, sondern mit ihrer Familie. Diesen Fact wusste der ein oder andere von euch, garantiert noch nicht. Sie wurden adoptiert! Gerüchte gab es schon länger, vergangenes Jahr bestätigten es die Zwillinge dann selbst auf ihren sozialen Kanälen. "Wir leben in unserer Familie, seitdem wir sechs Monate alt sind und wir sind soooo glücklich und dankbar sie zu haben“, schrieben die beiden im Juni 2017 auf Twitter. LeLi haben zwei ältere Geschwister, Tim und Tayra. Letztere war sogar bereits in einem Musical.ly-Video, das die drei im Sommer 2016 drehten, zu sehen. Auch im Kroatien-Urlaub begegnen LeLi täglich Fans und diese wollen natürlich auch ein Bild mit ihren Idolen.

Lisa und Lena: Fans

Lisa und Lena liegen ihre Fans wirklich sehr am Herzen, denn die Girls wissen ganz genau, dass sie ihrer Community die mega Karriere zu verdanken haben. Doch in ihrem Familienurlaub müssen sie leider einige von ihnen abblitzen lassen und entschuldigen sich nun via Insta-Story dafür. "Hey, wir lieben es, euch alle zu treffen. Sorry, wir hatten nicht so viel Zeit, aber wir sind mit der Familie hier und können nicht immer stoppen und sie warten lassen. Wir freuen uns auf die Zeit hier mit Ihnen, wir hoffen ihr versteht das." Die Fans der beiden hübschen Blondinnen verstehen das absolut – unter dem Hashtag #plzrespectleli haben einige Fans den Aufruf gestartet Lisa und Lenas Wunsch zu respektieren. Für diese liebe und respektvolle Aktion bedanken sich die Schwestern in ihrer Instagram-Story.

