„Victorious“: Ist vorerst nur ein Reboot geplant?

Viele Fans der Nickelodeon-Serie "Victorious" warten noch immer auf einen angemessenen Abschluss. Nachdem sich der US-Sender Nickelodeon nämlich nach der dritten Staffel gegen weitere Folgen entschieden hat, war das Ende der Serie für viele nicht zufriedenstellend. Und auch die Darsteller der Serie denken ähnlich – das hat „Victorious“-Schauspielerin Liz Gillies jetzt nämlich im Interview in der „Zach Sang Show“ verraten. Und was wäre mit einer Neuauflage der Serie? Auch dazu hat Liz Gillies eine ganz klare Meinung. Auf die Frage, ob sie einen Reebot gut fände, antwortet die 26-Jährige mit einem ganz knappen „nein“. Doch anschließend erfolgt sofort: „Nun, es ist so, wenn sie es mit dem gleichen Setting und den gleichen Leuten machen würden, würde ich es mögen. Wenn sie nur einen neuen Cast besetzen, aber die gleichen Namen benutzen und es nur anders verkaufen, fände ich es ok. Wenn es gut wird, ist es gut. Wenn es schiefläuft, sagt ich: ich hab’s euch doch gesagt und wenn es gut wird dann sage ich: Wow, Hut ab. Das ist aber alles, was ich dazu sagen werden.“

„Victorius“: Das spricht für eine Verfilmung

Liz Gillies, die damals die Rolle der Jade West übernommen hat, ist sich trotzdem sicher, dass die Serie ein Ende verdient hat, weil sie laut eigener Aussage „nie eins bekommen hat“. Also wird es doch eine Reunion mit Schauspielkollegin Ariana Grande, Victoria Justice und den anderen Darstellern geben? Eine Verfilmung der Nickelodeon-Serie fände die 26-Jährige zumindest richtig gut. „Ich würde es wirklich sofort machen. Wir alle würden es sofort machen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wer aus dem Cast dazu nein sagen würde. Ich weiß nur nicht, wann es passieren soll. Wir sind alle schon so alt“, lacht Liz. Auch Zeit spielt bei ihr keine Rolle: „Egal, wie viel ich arbeite oder wie umständlich es wäre, das möglich zu machen, ich halte es für sehr wichtig und ich glaube, das tun wir alle“, verrät die Schauspielerin.

