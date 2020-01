Ariana Grande verwendet fremde Bilder

Eigentlich bekommt Ariana Grande ziemlich viel Geld für ihre Insta-Posts. Diesmal wird sie ein Pic aber wahrscheinlich einiges kosten. Denn der Fotograf des Bildes verklagt sie wegen Copyright-Verletzung. Das Bild zeigt die Sängerin zwar selbst, aber Robert Barbera hat es geschossen, wodurch die Rechte bei ihm liegen. Obendrauf verwendete Ariana Grande das Bild nicht nur als normales Insta-Foto, sondern zu Werbezwecken. Ihre Firma Grandari Inc. nutzte es nämlich, da sie darauf Sachen ihrer eigenen Kollektion trägt. Doch das ließ der Paparrazzi nicht auf sich sitzen...

Klage gegen Ariana Grande nichts Neues

In einem Statement erklärt Barbera, dass Ariana Grande "das Foto in der Instagram-Story auf der Instagram-Page nutzte, um ihre Marke und Klamottenlinie zu promoten mit der Caption ‚Mein Merch ist so süß und comfortabel, swipe up um den Look zu shoppen‘". Nun fordert er natürlich Geld für sein Werk. Und das nicht zum ersten Mal. Schon im letzten Jahr verklagte der Paparrazzi den Superstar wegen desselben Vergehens. Scheinbar hat Ariana Grande nichts daraus gelernt... Wie viel sie dem Fotografen jetzt wirklich zahlen muss, bleibt aber noch abzuwarten. Hoffentlich passiert ihr und ihrem Team der Fehler nicht nochmal.😬

