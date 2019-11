„Zoey 101”: Neue Infos zur Fortsetzung

"Zoey 101": Jamie Lynn Spears postet erstes Script

Seit die „Zoey 101“-Stars im Sommer eine Reunion gefeiert haben, spekulieren die Fans über eine Fortsetzung der beliebten Disney-Serie. Unklar war damals noch, welche der Schauspieler an der Fortsetzung teilnehmen würden, da Hauptdarstellerin Jamie Lynn Spears bei der Reunion nicht dabei war. Doch wie es aussieht, ist auch die kleine Schwester von Britney Spears an Bord! Auf Instagram postete Jamie Lynn Spears ein Foto von einem Script – natürlich mit verdecktem Text. Die einzigen Worte, die erkennbar sind, lauten: "Gib mir den Bacon" und "Sean". Sean wiederum könnte für Sean Flynn stehen, der in der Serie Zoeys Kumpel Chase spielt.

"Zoey 101": Auch ein weiterer Schauspieler gibt Hinweise

Schauspieler Paul Butcher, der in der Serie Zoeys kleinen Bruder Dustin gespielt hat, postet währenddessen weitaus deutlichere Hinweise auf seinem Instagram-Profil. Sein Foto zeigt ihn, Sean Flynn und Matthew Underwood (spielte Logan) gemeinsam mit Scripten in der Hand. "Das Foto ist nicht besonders gut, aber das was wir planen ist großartig", schreibt er dazu. Damit ist es quasi offiziell: "Zoey 101" bekommt eine Fortsetzung! Noch ist unklar, ob die Schüler der Pacific Coast Academy in Form eines Films oder einer kompletten neuen "Zoey 101"-Staffel mit Jamie Lynn Spears und Co zurück auf die Bildschirme kommen. Fans müssen sich also noch etwas gedulden. Aber wie es aussieht, freuen sich die Schauspieler genauso sehr auf ein Wiedersehen wie wir! 👏🏼

