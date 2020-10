12 Jahre nach Serien-Ende: „Zoey 101“ wird neu aufgelegt

Weil sich viele Fans ein Wiedersehen mit ihren geliebten Charakteren wünschen, feiern immer mehr alte Serien ein Comeback und kommen als Reboot zurück. Eine Neuauflage von „Gossip Girl“ soll nächstes Jahr ausgestrahlt werden und auch ein „Pretty Little Liars“-Reboot wurde bereits bestätigt. Auch „Zoey 101“ wird zu neuem Leben erweckt! Bis 2008 wurde die Teenie-Serie „Zoey 101“ produziert, in Deutschland liefen die letzten Folgen der vierten und finalen Staffel ein Jahr später. Zoey Brooks-Darstellerin Jamie Lynn Spears brachte 2008 ihr erstes Kind auf die Welt, verriet aber später, dass das nicht der wahre Grund für das Ende von „Zoey 101“ war! Die Gerüchte über ein mögliches Reboot machten schon länger die Runde, so wie es aussieht, hat der Cast rund um Jamie Lynn Spears mit einem Post die Vermutungen jetzt bestätigt!

„Zoey 101“-Cast wendet sich an die Fans

Auf Instagram hat Jamie Lynn Spears gleich mehrere Posts hochgeladen, auf dem letzten Bild steht die Frage „Seid ihr bereit?“. Die Caption dazu teasert eine Rückkehr von „Zoey 101“ an: „Wir sind zurück! Seid ihr bereit?“. Jamie hat auch ihre ehemaligen Kollegen Sean Flynn (Chase), Matthew Underwood (Logan), Erin Sander (Quinn) und Chris Massey (Michael) markiert, die den gleichen Post mit ihren Followern geteilt haben. Ein erstes mögliches Bild vom „Zoey 101“-Reboot ist auf Jamies Twitter Account zu sehen:

