Stars, die überraschend arm sind!

Johnny Depp gehörte einmal zu den am besten bezahlten Schauspieler*innen der Welt – allein für die „Pirates of the Caribbean“-Reihe erhielt der Star rund 25 Millionen Euro pro Film! 😨 Zu den Hochzeiten 2012 machten seine Filme 6,8 Milliarden Euro weltweit. Der Typ hatte alles, was man sich vorstellen konnte – und dann noch in absurd hoher Anzahl: Er besaß 14 Häuser, eine über 15 Millionen Euro teure Yacht und 45 Autos. Monatlich gab er auch eine MENGE Geld für Wein aus. Doch inzwischen hasst Hollywood den Schauspieler, wie er selbst festgestellt hat. Da die Einkünfte fehlen und sein Finanzteam offenbar keine gute Arbeit geleistet hat, soll der Schauspieler nun nahezu pleite sein. Wir hätten da die ein oder andere Idee, wie er schnell an Geld kommen könnte: Ganz ehrlich, wer braucht 14 Häuser und 45 Autos? Selbst, wenn er pro Jahreszeit ein Haus und Auto möchte, kann er immer noch 10 Häuser und 41 Autos verkaufen. Problem gelöst! Wir sollten ins Finanzteam von Depp gehen.