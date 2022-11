Überraschend arme Stars: Lena Headey

Lena Headey kennen Fans von „Game of Thrones” als Cersei Lannister – und die bittere Ironie tut schon fast weh! In der Serie war die Familie Lannister schon lange nicht mehr so reich, wie sie nach außen hin taten. Und Headey ist bei weitem nicht so reich, wie man sich vorstellen könnte. Zwar bekam sie durch ihre Rolle in der HBO-Hitserie eine Menge Geld, allerdings war sie zu der Zeit auch mitten in einem Scheidungskrieg mit ihrem Noch-Ehemann, der sie eine Menge Geld kostete. Ihr Ehemann forderte Unterhaltszahlungen und Kindergeld und bis heute kämpft die Schauspielerin darum, über die Runden zu kommen.