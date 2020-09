"Pretty little Liars”-Reboot bestätigt 

“Pretty Little Liars”: So wird die Neuauflage heißen

Lange Zeit wurde gemunkelt – nun gibt es endlich Gewissheit! Wie das US-Portal “Variety” am Donnerstag (24. September) verkündete, wurde die Neuauflage von “Pretty Little Liars: Original Sin” offiziell bestätigt. Und kein Geringerer als “Riverdale”-Schöpfer Roberto Aguirre-Sacasa soll an dem Reboot arbeiten! Eine Sprecherin des US-Streaming-Dienstes “HBO Max” verriet dazu: “Roberto und Lindsay (Produzent Lindsay Calhoon Bring, Anm. d. Red.) erweitern das Universum von 'Pretty Little Liars'. Es wird mehr Morde, Geheimnisse und Skandale geben und wir können es kaum erwarten.”

Darum geht’s im “Pretty Little Liars”-Reboot

Wer sich jedoch auf das alte Serien-Konzept freut, dürfte enttäuscht werden. Das Reboot soll nämlich in der Gegenwart spielen, “zwanzig Jahre nachdem eine Reihe tragischer Ereignisse die Arbeiterstadt Millwood fast auseinandergerissen hätten”. Dabei wird eine “brandneue Gruppe unterschiedlicher Teenager-Mädchen von einem unbekannten Angreifer gequält und gezwungen, für die geheime Sünde zu bezahlen, die ihre Eltern vor zwei Jahrzehnten begangen haben.” Klingt spannend!

Andere “Pretty Little Liars”-Spin-offs scheiterten

Sieben Jahre lang verfolgten Millionen Fans weltweit gebannt das Schicksal der Highschool-Freundinnen Aria (Lucy Hale), Emily (Shay Mitchell), Hanna (Ashley Benson), Spencer (Troian Bellisario) und Alison (Sasha Pieterse) und ihrem mysteriösen Gegenspieler “A” der bis heute noch Einfluss auf das Leben der Schauspielerinnen hat. Doch 2017 war nach rund 160 Episoden Schluss. Mit dem Spin-off “The Perfectionists” wurde im letzten Jahr versucht, an den Hype anzuknüpfen – leider vergeblich! Die Serie wurde nach nur einer Staffel abgesetzt. Bleibt also abzuwarten, wie erfolgreich die Neuauflage wird.

Folg' uns auf Spotify für nice Musik:

Weitere Star-News und Interviews findest du in der aktuellen BRAVO, die du am Kiosk kaufen oder ganz einfach online im BRAVO Web-Shop zu dir nach Hause bestellen kannst!