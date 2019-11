Spongebob: Spin-Off für Thaddäus Tentakel

Damit hat wohl keiner gerechnet: Spongebobs schlecht gelaunter Nachbar Thaddäus Tentakel bekommt seine eigene Serie! Der Spin-Off entsteht aus einer Zusammenarbeit des Senders Nickelodeon mit Netflix und wird sich ganz um das Leben und die Abenteuer von Thaddäus drehen. Nach drei Kinofilmen und vielen Specials – einmal wurde Sponebob sogar mit Menschen verfilmt – ist die Thaddäus-Serie der erste offizielle Spin-Off der beliebten Zeichentrickserie.

Spongebob: Thaddäus-Serie kommt auf Netflix

Da die Serie von Nickelodeon gemeinsam mit der Streaming-Plattform kreiert wird, wird der Thaddäus Spin-Off vorraussichtlich auf Netflix zu sehen sein – so wie aktuell auch Ex-Nickeoldeon-Star Ariana Grande. Ob Spongebob, Patrick, Mr. Krabs und Co. auch in der Serie zu sehen sind, ist noch unklar und auch ein Startdatum steht leider noch nicht fest. Eins haben Netflix und Nickelodeon aber schon verraten: Die Serie wird sehr musikalisch, denn Thaddäus liebt bekanntlich seine Klarinette und ist ein echter Herzblut-Musiker. Wie cool! 😍

