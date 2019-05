“SpongeBob” wird mit Menschen verfilmt!

“Spongebob”: Cooles Geburtstags-Special

Kaum zu glauben, aber wahr: "Spongebob Schwammkopf" wird 20 Jahre alt! Und deshalb erwachen die “SpongeBob”-Charaktere jetzt zum Leben. Für ein Nickelodeon-Special namens “SpongeBob’s Big Birthday Blowout” schlüpfen die Synchronsprecher in die Rollen ihrer Serienfiguren und verkörpern zum ersten Mal auch optisch „Spongebob“, „Patrick“, „Mr. Krabs“, „Sandy“, „Plankton“ und „Thaddäus Tentakel“. In der Story geht es darum, dass „SpongeBob“ und „Patrick“ ihre Heimat „Bikini Bottom“ verlassen, um das Leben über der Wasseroberfläche zu erkunden. Unter Wasser bereiten seine Freunde derweil eine fette Geburtstagsparty für den Schwammkopf vor. Witzig: „Baywatch“-Star David Hasselhoff wird auch einen Gastauftritt als Rettungsschwimmer haben. Zu sehen gibt's den ganzen Spaß am 12. Juli auf Nickelodeon!

