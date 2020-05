Vor zwölf Jahren wurden die Dreharbeiten zu "Zoey 101" beendet

Von 2005 bis 2008 konnten wir verfolgen, wie Zoey Brooks (Jamie Lynn Spears) und ihre Friends mit typischen Teenagerproblemen kämpften. Nach 4 Staffeln war Schluss, denn die kleine Schwester von Britneys Spears wurde plötzlich ungeplant schwanger und wollte sich für einige Zeit erstmal aus dem Show Business zurückziehen. Zwar freuten sich ihre Fans natürlich über Jamies neues Familienglück, waren aber gleichzeitig ultra traurig über das Ende von „Zoey 101“. Auch gab es immer wieder Spekulationen und vereinzelte Infos um eine mögliche Reunion, doch es wurde nie etwas bestätigt. Doch jetzt sprach Jamie Lynn Spears endlich Klartext! 😍

Das verriet Jamie Lynn Spears über die "Zoey 101"-Reunion!

In einem Interview mit dem „Hollywood Reporter“ verriet Jamie Lynn Spears nun genauere Details. And YES, it’s happening! „Zoey 101“ bekommt einen Reboot! „Es liegt alles auf dem Tisch, egal ob es ein Film oder eine Serie wird“, verriet Jamie. „In allen Gesprächen, die ich mit Nickelodeon hatte – und die sind übrigens noch in den Kinderschuhen – geht es darum, den richtigen Sender für den Neustart zu finden.“ Denn die Fortsetzung, soll nicht wie das Original, eine typische Jugendserie werden. Die Fans von damals sind inzwischen natürlich auch älter geworden, aber genau für die soll die Serie gemacht werden. Und wie sollte es anders sein, freut sich Jamie Lynn Spears natürlich riesig über das Comeback von Zoey, Chase, Logan & Co: „Ich kann es kaum abwarten, den Ball ins Rollen zu bringen – wenn die Quarantäne vorbei ist, natürlich.“ Und wir erst 😍

