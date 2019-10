Nach 15 Jahren: Diese Disney-Serie geht weiter

So werden die neuen Folgen der Disney-Serie "Lizzie McGuire"

Gerade kommt gefühlt alles wieder zurück: Schon im November startet die "High School Musical"-Serie und auch andere Kult-Shows wie "Gossip Girl", "Zoey 101" planen neue Staffeln. Daher verwundert es kaum, dass auch für die Disney-Serie "Lizzie McGuire" neue Folgen gedreht werden. Das Besondere daran ist nur, dass es kein Reboot mit anderen Darstellern und neuer Story wird, sondern es mit den altbekannten Gesichtern weitergeht. Natürlich kann es sich nicht mehr um Lizzie als Schülerin drehen, denn Schauspielerin Hilary Duff ist mittlerweile 32 Jahre als und Mutter zweier Kinder. Daher werden die neuen Folgen sich um die erwachsen gewordene Lizzie drehen, die kurz vor ihrem 30. Geburtstag steht, wie der Macher der Terri Minsky bereits verriet. Sie hat einen tollen Job in New York, einen cuten Boyfriend und eine hammer Wohnung. Doch, wie das Leben so spielt, passieren ihr immer wieder Missgeschicke und Co. Wie schon in den alten Episoden der Disney-Serie wird ihr die kleine Zeichentrick-Lizzie durch alle Probleme und Herausforderungen helfen. Mega spannend!🤩

Süße Reunion des "Lizzie McGuire"-Cast

Wie es scheint, dauert es nicht mehr lange bis die Dreharbeiten zur Fortsetzung der Disney-Serie starten. Denn Hauptdarstellerin Hilary Duff postete gerade erst ein süßes Pic mit ihren Co-Stars Hallie Todd, Robert Carradine und Jake Thomas, die wie früher ihre Eltern Jo und Sam und ihren Bruder Matt spielen werden. Vom Set sehen wir darauf auch schon ein bisschen was, wie die Caption verrät: "Wir stehen im zukünftigen McGuire-Wohnzimmer. Was geht Fam. Wir machen das echt #lizziemcguire #disneyplus". Ob Lalaine und Adam Lamberg als Lizzies Freunde Miranda and Gordo sowie Ashlie Brillault und Clayton Snyder als Kate and Ethan zurückkommen, wissen wir noch nicht. So oder so werden wir definitiv einschalten, sobald die Disney-Serie läuft und ihr?🙌🏻

