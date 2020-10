Dylan O’Brien: „Teen Wolf“-Reunion wird passieren!

"Teen Wolf"-Star Dylan O’Brien über seine Rolle Stiles

Schon drei Jahre ist es her, seit die letzte Folge von "Teen Wolf" zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. In einem Interview wurde Cast-Member Dylan O'Brien nun gefragt, wo er seinen Charakter Stiles sähe, wenn die Serie noch laufen würde. Dauraufhin erklärte er: "Ich weiß es nicht, aber ich fände es total schön, wenn er Sherriff wäre. Dass er das Ruder als Sherriff in die Hand genommen hätte, allerdings mit einem Jeep und keinem Squad Car. Das fühlt sich richtig an." Und wer weiß, vielleicht erfahren wir sogar noch, wie es mit den beliebten Charakteren in "Teen Wolf" wirklich weitergeht.

Geht "Teen Wolf" weiter?

Weil es sich die riesige Fan-Community extrem wünscht, wurde "Teen Wolf"-Star Dylan O'Brien auch danach gefragt, wie es denn mit einem Reboot oder einem Spin-off der coolen Serie aussieht. Und die Antwort mach ziemlich große Hoffnung auf eine Fortsetzung: "Das war der erste Charakter, den ich gespielt habe und Stiles ist mein Herz und meine Seele. Ich wäre also bei allem dabei, wenn ich die Chance bekäme. Irgendetwas muss es da geben. Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann für irgendetwas wieder zusammen kommen." Da viele der Serien-Stars aus "Teen Wolf" auch privat befreundet sind, wären Dylans Kollegen wie Tyler Posey sicherlich auch mit am Start, wenn neue "Teen Wolf"-Folgen, ein Film oder etwas ähnliches geplant wird.

