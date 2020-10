"Harry Potter"-Challenge auf TikTok

Hogwarts-Fans bekommen einfach nicht genug. Bis heute spekulieren "Harry Potter"-Fans, was am Ende der Bücher alles passierte. Viele Sachen sind bekannt, vieles jedoch noch nicht. Deshalb wird schon seit Jahren auf neue Filme aus der Zauberwelt gehofft. Ob Daniel Radcliffe jemals als Harry Potter zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Aber die Stars selbst überraschen ihre Fans immer wieder mit kleinen Reunions. Emma Watson und Tom Felton sind zum Beispiel bis heute sehr gute Freunde. Und auch wenn wir im November schon das 19-jährige Jubiläum des ersten "Harry Potter"-Teils feiern, ist das Thema so aktuell wie nie. Denn es gibt eine TikTok-Challenge unter dem Hashtag #dracotok, die viral geht …

"Harry Potter"-Reunion zum 19. Jubiläum?

"Draco Malfoy"-Darsteller Tom Felton reagiert immer mal wieder höchstpersönlich auf TikToks zu diesem Hashtag. Jetzt fordert er alle "Harry Potter"-Fans dazu auf an der #PottahChallenge" teilzunehmen und Harrys Nachnamen "Potter" so auszusprechen, wie er es getan hätte. Ihr denkt, das ist lustig? Tja, es wird noch besser! Denn in einem Interview mit der "US Weekly" hat Tom Felton verraten, dass er zum 19. Jubiläum von "Harry Potter und der Stein der Weisen" eine virtuelle Reunion mit allen Darstellern plant! "Ich versuche aktuell alle alten Hasen wieder zusammenzutrommeln, damit wir diesen Meilenstein zusammen feien können", so Tom. Er hat schon öfter verraten, dass er bis heute guten Kontakt zu all seinen Co-Stars pflegt. Nichts macht einen Fan glücklicher, als ein Idol, dass die eigene Film-Reihe feiert!

